ULe président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse commune à l'issue d'un sommet de la "Coalition des volontaires"— à Berlin, le 19 novembre 2026 ( AFP / Odd ANDERSEN )

L'Ukraine souhaite "vivement" rejoindre l'Otan, a réaffirmé samedi le président Volodymyr Zelensky, alors que l'idée d'accorder à Kiev des garanties de sécurité comparables à celles de l'Alliance atlantique revient au coeur des discussions occidentales.

"Bien entendu, l’Ukraine souhaite vivement être dans l’OTAN", a déclaré le dirigeant ukrainien en réponse à des journalistes, estimant que l'adhésion à l'Alliance constitue l'une "des garanties de sécurité les plus évidentes" pour l'Ukraine.

La question de l'intégration de l'Ukraine à l'Otan, écartée par Washington depuis 2025, a refait surface ces derniers jours, alors que de nouveaux pourparlers sont en cours pour mettre fin à près de cinq ans d'invasion russe.

Jeudi, lors d'une réunion à Berlin avec les alliés de Kiev, l'émissaire américain Jared Kushner a indiqué que les États-Unis pourraient être prêts à accorder à l'Ukraine "une garantie de sécurité similaire à celle prévue par l'article 5" du traité de l'Atlantique Nord.

Cette disposition, pierre angulaire de l'Alliance atlantique, prévoit qu'une attaque contre un État membre est considérée comme une attaque contre l'ensemble des pays alliés.

Présent lui aussi à Berlin, le président français Emmanuel Macron a plaidé pour une reprise du débat sur une adhésion de l'Ukraine à l'Otan.

Vendredi, l'Élysée a pour sa part estimé qu'offrir à Kiev une protection "de type article 5" reviendrait de facto à faire entrer l'Ukraine dans l'Alliance atlantique.

Ce même jour, deux missiles et un probable drone russes sont tombés dans le sud-est de la Pologne, pays membre de l'Otan frontalier de l'Ukraine. Le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, a dénoncé dans la foulée de "graves violations" de l'espace aérien polonais.