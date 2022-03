Ukraine: une sénatrice propose un fonds d'aide aux victimes alimenté par les biens russes confisqués

La sénatrice centriste Nathalie Goulet propose la création d'un "fonds d'aide aux victimes de la guerre en Ukraine", alimenté par les biens et les avoirs confisqués aux dirigeants et oligarques russes sur la base des sanctions européennes.

La sénatrice a déposé une proposition de loi dans ce sens, qui n'a aucune chance d'être examinée à court terme par le Parlement, dont les travaux sont suspendus en raison de l'élection présidentielle. Mais elle a le mérite "de poser l'idée sur la table", a-t-elle expliqué jeudi à l'AFP.

"Les Ukrainiens, meurtris et poussés sur la route de l'exil, ont pour la plupart d'entre eux tout perdu. C'est aussi le cas des étrangers installés en Ukraine", souligne Nathalie Goulet.

Le fonds, "géré par l'État", serait alimenté en premier lieu par "les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers, notamment les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, (...) ou immobiliers détenus directement ou indirectement par des personnes physiques ou morales faisant l'objet d'une mesure restrictive adoptée par l'Union européenne".

Les Vingt-Sept ont élargi mercredi leurs sanctions contre Moscou et Minsk à la suite de l'invasion de l'Ukraine, ajoutant notamment 160 oligarques et parlementaires russes à leur liste noire, qui comprend désormais 862 personnes et 53 entités au total, interdites d'entrée dans l'UE et dont les avoirs en Europe sont gelés.

La France a notamment saisi la semaine dernière dans le Sud un méga-yacht, propriété d'une société liée au patron du géant pétrolier russe Rosneft, un des actes les plus tangibles de la traque aux biens de luxe des oligarques russes proches de Vladimir Poutine.