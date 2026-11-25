Ukraine-Une attaque russe fait un mort dans la région de Kyiv

Une attaque russe a fait un mort dans la région de Kyiv, a dit mercredi le gouverneur Timour Tkatchenko sur Telegram.

L'attaque est survenue dans les environs de Bila Tserkva, une ville de 200.000 habitants située à quelque 64 kilomètres de la capitale ukrainienne.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)