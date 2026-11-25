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Ukraine-Une attaque russe fait un mort dans la région de Kyiv
information fournie par Reuters•25/11/2026 à 05:49
Le maire de Cannes David Lisnard, qui s'est lancé dans la course à l'Élysée, brigue parallèlement mercredi un troisième mandat à la tête de l'influente Association des maires de France (AMF), en espérant s'en servir comme marchepied pour jouer les premiers rôles ...
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L'Europe va dévoiler mercredi un plan pour conforter son avance dans l'informatique quantique, une technologie en plein essor, et éviter d'être dépassée par les États-Unis ou la Chine, comme elle l'a été dans l'intelligence artificielle. Les ordinateurs quantiques, ...
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