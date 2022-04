Ukraine : un milliardaire russe dénonce l'"absurdité" de la guerre menée par le Kremlin

C'est l'une des critiques les plus fortes émises par un homme d'affaires russe à propos de l'offensive russe lancée en Ukraine le 24 février.

Le Kremlin à Moscou, le 22 mars 2022. ( AFP / - )

Une prise de position claire contre Vladimir Poutine. Le milliardaire russe Oleg Tinkov, fondateur de la banque en ligne Tinkoff , grand succès FinTech de ces dernières années, a fustigé, mardi 20 avril, une guerre "absurde" russe en Ukraine et a appelé l'Occident à aider à mettre fin à ce "massacre" . L'homme de 54 ans estime dans un post Instagram que "90% des Russes sont CONTRE cette guerre". Il souligne ne voir "AUCUN bénéficiaire de cette guerre absurde" où "des gens et des soldats innocents meurent".

Fondée en 2006, la banque Tinkoff a connu une croissance rapide et a revendiqué en 2020 être la troisième banque de détail de Russie derrière les géants publics Sberbank et VTB. La banque Tinkoff affirme compter aujourd'hui quelque 20 millions de clients . Milliardaire haut en couleur, Oleg Tinkov a connu une période mouvementée. Il a annoncé début 2020 être atteint d'une leucémie, peu après avoir été arrêté à Londres, les Etats-Unis l'accusant de fraude fiscale et demandant son extradition. Il a ensuite été libéré sous caution et a suivi un traitement à Londres.

Le pays plongé "dans le népotisme"

Oleg Tinkov, qui a quitté le poste de PDG de la banque Tinkoff en 2020, est visé actuellement par des sanctions britanniques décidées en lien avec l'offensive russe en Ukraine . "En se réveillant avec une gueule de bois, les généraux ont compris qu'ils avaient une armée de merde", a-t-il affirmé, en ajoutant: "Et comment l'armée peut être bonne si tout le reste dans le pays c'est de la merde plongée dans le népotisme et la servilité?"

Il s'agit d'une des critiques les plus fortes émises par un homme d'affaires russe à propos de l'offensive russe lancée en Ukraine le 24 février. "Cher Occident, s'il vous plaît, laissez une issue claire à Vladimir Poutine pour qu'il puisse sauver la face et mettre fin à ce massacre . S'il vous plaît, soyez plus rationnels et humanitaires", a ajouté le milliardaire en anglais dans son message publié sur Instagram.

Pour sa part, la banque Tinkoff a diffusé un communiqué en soulignant ne pas vouloir commenter cette "opinion personnelle" de son fondateur et en rappelant que le milliardaire ne prenait plus de décisions concernant les opérations des compagnies de la marque Tinkoff . "Il n'est pas un employé de Tinkoff, il n'a pas été en Russie pendant une longue période et il s'occupe des questions de sa santé ces dernières années", indique le communiqué.