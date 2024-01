Ukraine: un bombardement fait 27 morts dans une ville sous contrôle russe

Une frappe, attribuée à l'Ukraine par Moscou, sur un marché à Donetsk, dans le Donbass, a fait au moins 27 morts, selon les autorités locales ( AFP / STRINGER )

Un bombardement sur la ville de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine occupé par la Russie, a fait au moins 27 morts dimanche, dont de nombreuses victimes sur un marché à l'heure d'affluence, ont affirmé les autorités locales mises en place par Moscou.

La Russie et l'Ukraine se sont accusées mutuellement de multiplier les frappes touchant des zones d'habitation ces deux derniers mois, alors que la ligne de front est en grande partie gelée.

A Donetsk, les autorités prorusses locales ont accusé l'armée ukrainienne d'avoir bombardé un quartier périphérique du sud-ouest de la ville, où se trouve le marché, à moins de 15 km du front.

"Vingt-sept civils ont été tués et 25 autres souffrent de blessures de gravité variée, dont deux adolescents", a dit le responsable régional installé par Moscou, Denis Pouchiline.

L'Ukraine n'a pas commenté dans l'immédiat, et l'AFP n'était pas en mesure dimanche de vérifier les circonstances de la frappe.

Kiev a de son côté fait état de bombardements russes qui ont fait au moins deux morts dans des villages sous contrôle ukrainien à l'ouest de Donetsk dimanche.

Le bilan du bombardement à Donetsk est l'un des pires annoncés depuis le début de la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine en février 2022.

"Des gens criaient, une femme pleurait, j'ai vu de la fumée s'échapper", a raconté Tatiana, une habitante du quartier, à un média local russe.

"Qu'est-ce qu'il y a de militaire ici ? C'est un marché lambda", rageait une autre Tatiana, présente au moment de l'attaque.

De nombreux corps ensanglantés étaient allongés par terre, des éclats de verre jonchant le sol, selon les médias.

Le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé "un acte terroriste barbare contre la population civile" effectué selon lui à l'aide de "six" salves d'artillerie tirées depuis Avdiïvka, épicentre des combats et encore sous contrôle de Kiev.

Moscou compte mettre cette frappe au programme des discussions à New York à l'ONU du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov à partir de lundi.

- Terminal gazier russe en flammes -

Une habitation détruite par un bombardement à Donetsk, le 12 janvier 2024 ( AFP / STRINGER )

Ailleurs sur la ligne de front, l'armée russe a revendiqué la prise de Krakhmalnoïe, un village de 45 habitants dans la région de Kharkiv (est), après avoir annoncé la prise d'un village de la région de Donetsk jeudi.

Kiev a minimisé la prise russe, sur une ligne de front en grande partie figée. "Il s'agit de cinq maisons. Elles ont été détruites par les Russes", a assuré à la télévision ukrainienne Volodymyr Fitio, un porte-parole des forces terrestres.

Les troupes ukrainiennes ont été "déplacées vers des positions de réserve", où elles "tiennent maintenant la défense", a-t-il ajouté.

L'armée ukrainienne multiple de son côté ces dernières semaines des attaques de drones et de missiles, de plus en plus loin en territoire adverse.

Cette photo publiée sur le compte Telegram du chef de l'administration du district de Kingisepp, Yuri Zapalatsky, le 21 janvier 2024, montre des sauveteurs en train d'éteindre un incendie dans le terminal gazier russe d'Oust-Louga ( Telegram / @yuri_zapalatskiy / Handout )

Dans la nuit de samedi à dimanche, un important incendie s'est ainsi déclaré dans un terminal gazier en Russie sur la mer Baltique, provoqué par "un facteur externe" selon Novatek, l'entreprise gérante du site d'Oust-Louga (nord-ouest).

"Il n'y a pas de victimes", a précisé le géant gazier, qui a indiqué que le feu avait été "contenu".

Des vidéos sur les réseaux sociaux montraient de hautes flammes et de la fumée, une cuve "de 100 mètres cubes" étant en feu, selon l'agence de presse Ria Novosti. Les pompiers luttaient pour éteindre l'incendie par -10°C.

Les forces ukrainiennes ont revendiqué cette semaine deux attaques contre des dépôts pétroliers sur le sol russe.