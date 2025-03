Ukraine: Trump menace la Russie après de nouvelles frappes, mais épargne Poutine

Des secouristes et des policiers à l'oeuvre sur le site d'une frappe russe à Kharkiv (Ukraine), le 7 mars 2025 ( AFP / SERGEY BOBOK )

Donald Trump a affirmé vendredi qu'il imposerait à la Russie de nouvelles sanctions si elle ne cessait de "pilonner" l'Ukraine et rechignait à la paix, mais a épargné Vladimir Poutine après une nouvelle attaque massive de drones et de missiles russes sur des villes et infrastructures du pays ravagé par plus de trois ans de guerre.

"Compte tenu du fait que la Russie +pilonne+ actuellement l'Ukraine sur le champ de bataille, j'envisage fortement des sanctions bancaires, des sanctions et des droits de douane à grande échelle contre la Russie jusqu'à ce qu'un cessez-le-feu et un accord définitif sur la paix soient conclus", a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Plus tard, Donald trump a cependant renoué avec le ton de ces dernières semaines, en confiant penser de son homologue russe Vladimir Poutine "qu'il veut mettre fin à la guerre" et trouver "qu'il est plus difficile de traiter avec l'Ukraine".

- "La paix dès que possible" -

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, malmené ces dernières semaines par son homologue américain qui a repris à son compte l'argumentaire du Kremlin et suspendu l'aide militaire à l'Ukraine, a de son côté de nouveau réclamé l'instauration dans un premier temps d'une trêve des frappes aériennes, voyant dans la dernière salve une nouvelle preuve du peu de disposition de Moscou pour la paix.

"Les premières étapes pour établir une paix réelle devraient être de forcer la seule source de cette guerre, c'est-à-dire la Russie, à mettre fin à de telles attaques", a-t-il écrit sur X, demandant une "interdiction" de l'usage "de missiles, de drones à longue portée et de bombes" aériennes.

De son côté, l'Ukraine s'est engagée dans "un travail très intensif avec l'équipe du président Trump" avec un objectif : "la paix dès que possible", a ajouté dans la soirée M. Zelensky, dans son adresse quotidienne à ses concitoyens.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, dont le pays est un acteur incontournable du bassin de la mer Noire et la deuxième armée de l'Otan après les Etats-Unis, a abondé en disant soutenir "l'idée d'établir un cessez-le-feu le plus rapidement possible et de cesser les attaques dans les airs et en mer comme mesure de confiance entre les parties".

La vague nocturne de bombardements sur l'Ukraine intervient en pleins pourparlers sur un hypothétique cessez-le-feu.

Une rencontre est prévue mardi en Arabie saoudite entre des délégations américaine et ukrainienne pour définir "un cadre pour un accord de paix et un cessez-le-feu initial", selon Steve Witkoff, émissaire américain pour le Moyen-Orient.

- "Attaque combinée" -

Tôt vendredi, l'Ukraine a été visée dans une attaque combinée par au moins 58 missiles et 194 drones russes, selon l'armée ukrainienne. Pour les contrer, elle a notamment utilisé des chasseurs français Mirage 2000 livrés par la France le mois dernier, qui "ont très bien travaillé", a souligné Volodymyr Zelensky, adressant un "Merci, Emmanuel" à son homologue français Emmanuel Macron.

L'armée de l'air ukrainienne a précisé avoir abattu au moins 134 cibles, dont 34 missiles et 100 drones, au moment où la suspension de l'aide militaire américaine fait craindre un affaiblissement de ses capacités de défense antiaérienne.

Des alertes aériennes ont été déclenchées dans tout le pays pendant la nuit, avec des dégâts et des blessés signalés dans plusieurs régions.

Cinq personnes ont été blessées à Kharkiv (nord-est), selon les autorités. Dans un message sur Telegram, le maire de la ville, Igor Terekhov, a indiqué qu'une femme avait été retirée vivante des décombres. "Outre un bâtiment d'infrastructure critique et un bâtiment résidentiel, d'autres bâtiments ont également été endommagés", selon M. Terekhov.

A Ternopil (ouest), selon le gouverneur de la région, Iacheslav Negoda, "des missiles ont touché une installation industrielle critique" sans faire de victime.

Plus tôt dans la nuit, des dégâts, notamment l'incendie de trois immeubles d'habitation ainsi que sur des "infrastructures critiques" avaient été signalés dans la région d'Odessa (sud).

Enfin, selon des médias et des observateurs, la situation s'est dégradée pour les forces ukrainiennes occupant une partie de la région russe de Koursk dont Kiev compte se servir comme d'une monnaie d'échange, mais où elles ont subi une "percée" des forces russes menaçant leurs voies de ravitaillement.

- "Réarmer l'Europe" -

Une semaine après l'altercation entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky à la Maison Blanche, l'Ukraine fait face au gel de l'aide militaire américaine, y compris celui du partage de renseignements.

Pour faire face au désengagement américain sur le continent, les 27 dirigeants européens ont donné jeudi leur feu vert au plan de la Commission européenne, baptisé "Réarmer l'Europe", qui vise à mobiliser 800 milliards d'euros pour augmenter les capacités de défense.

L'UE a annoncé avoir informé plusieurs pays de l'Otan "partageant (ses) idées" - Royaume-Uni, Turquie, Canada, Norvège et Islande - des résultats de son sommet extraordinaire, lors d'une visioconférence en matinée.

A l'issue de celle-ci, M. Erdogan, appelant à inclure la Turquie, a souligné que "la sécurité européenne n'est pas seulement l'affaire" de l'UE. Le chef du gouvernement britannique, Keir Starmer, a salué un "pas en avant historique".

Le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, recevra mercredi ses homologues des quatre autres poids lourds militaires européens - Allemagne, Italie, Pologne, Royaume-Uni - pour "coordonner leur action en soutien à Kiev".

Le Kremlin a de son côté dénoncé une "rhétorique de confrontation" qui s'oppose à "la recherche d'un règlement" du conflit en Ukraine, déclenché par l'invasion russe du pays fin février 2022.