Le président américain Donald Trump a déclaré cette semaine aux dirigeants européens qu'ils dépensaient beaucoup d'argent pour la guerre en Ukraine et qu'ils pourraient utiliser ces fonds pour leurs propres besoins si un accord de paix était conclu avec la Russie, a indiqué samedi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Donald Trump est intervenu par téléconférence jeudi lors d'une réunion à Berlin de la "coalition des volontaires", qui regroupe les alliés de l'Ukraine, après sa rencontre tripartite avec le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping à l'occasion d'un sommet de l'Apec organisé à Shenzhen.

"Il a dit que l'Europe dépensait beaucoup d'argent et qu'elle pourrait le consacrer à elle-même après la fin (de la guerre)", a déclaré Volodimir Zelensky, qui a participé à la réunion de Berlin.

"Cela ne ressemblait pas à une menace", a précisé à la presse le président ukrainien, s'exprimant avant un entretien à Kyiv avec le ministre britannique de la Défense, Wes Streeting.

À son retour à Washington vendredi, Donald Trump a déclaré que Vladimir Poutine avait clairement exprimé lors de leurs discussions son souhait de mettre fin à la guerre en Ukraine par la voie diplomatique. Mais Volodimir Zelensky a dit ne pas être convaincu des intentions du dirigeant russe.

"Je suis un peu plus sceptique que les Américains quant à sa disposition à faire des compromis. C'est d'ailleurs ce que j'ai dit à l'équipe américaine", a-t-il déclaré.

Vladimir Poutine n'a montré aucun signe d'être prêt à renoncer à son exigence selon laquelle l'Ukraine devrait céder l'ensemble du Donbass en échange de la paix. Volodimir Zelensky a rejeté cette demande, soulignant que de nombreux soldats ukrainiens étaient morts en défendant ce territoire depuis l'invasion à grande échelle de la Russie, en 2022.

NOUVELLES FRAPPES RUSSES

Le président ukrainien a salué les récentes annonces des émissaires américains concernant l'intégration de l'Europe en tant que partenaire à part entière dans le processus de paix, qui a repris ce mois-ci à Abou Dhabi après une interruption de neuf mois.

"Les États-Unis tenteront certainement d'organiser cette réunion dès que possible. Et je suis convaincu que la Russie mettra tout en œuvre pour la retarder quelque peu", a-t-il déclaré.

Jeudi, Vladimir Poutine a accusé Kyiv et l'Europe d'être incapables de faire des compromis pour mettre fin à la guerre.

Volodimir Zelensky a réaffirmé samedi qu'il était prêt à participer à une réunion du G20, que Donald Trump doit accueillir le mois prochain à Miami, et qu'il serait disposé à y engager des discussions directes avec Vladimir Poutine. À ce stade, il n'a toutefois pas été invité.

Le président ukrainien a également déclaré que la Russie avait de nouveau frappé dans la nuit des cibles civiles dans la ville industrielle de Kryvyï Rih, sa ville natale, où au moins deux personnes ont été tuées, dont un garçon de sept ans.

(Reportage de Daniel Flynn, rédaction de Timothy Heritage)