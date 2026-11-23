Une nouvelle attaque russe a visé lundi la ville de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, faisant trois morts, a annoncé le gouverneur Mykhaïlo Semikine.

Une clinique privée, qui n'était pas en activité, a été touchée, a-t-il précisé.

Le bilan du bombardement de dimanche contre la ville de Dymer, dans la région de Kyiv, s'est par ailleurs alourdi à 11 morts, a rapporté lundi le gouverneur Tymour Tkatchenko. La plus jeune des victimes était âgée de 11 ans, a indiqué le bureau du procureur régional.

Les secouristes ont retiré une nouvelle victime des ruines d'un immeuble d'habitation visé par une frappe de drone S hahed .

Deux survivants, un garçon de sept ans et une femme de 79 ans, ont été extraits de l'immeuble effondré où ils ont attendu les secours durant 22 heures, a déclaré une porte-parole des services de secours, Viktoriia Rouban.

Elle a ajouté que la menace de nouvelles attaques, soulignée par la récurrence des alertes aériennes lundi matin, compliquait la mission des équipes de la sécurité civile.

Quatre personnes ont été blessées et se trouvaient lundi à l'hôpital, a dit sur Telegram le président ukrainien, Volodimir Zelensky, précisant que deux personnes étaient toujours portées disparues.

"Des sanctions internationales, un contrôle de l'application de ces sanctions, et un réel renforcement des contrôles sur les exportations sont ce qui peut limiter la production d'armes russes", a souligné le président ukrainien, ajoutant que l'assemblage des drones Shahed nécessitait des pièces de fabrication étrangère.

"Chaque pays, chaque dirigeant qui aide à mettre la pression sur l'agresseur aide à protéger des vies", a-t-il écrit.

UN MORT DANS LA RÉGION DE PERM

L'armée russe a par ailleurs visé dans la nuit de dimanche à lundi des infrastructures énergétiques à Izmaïl, une ville portuaire de l'oblast d'Odessa, sur le Danube, a annoncé le ministère russe de la Défense. Un cargo transportant du matériel militaire a été bombardé près d'Odessa, a-t-il ajouté.

Ces informations n'ont pu être vérifiées de source indépendante.

P lus de 350.000 personnes étaient privées lundi d'électricité dans la région de Dnipropetrovsk à la suite d'attaques russes contre quatre infrastructures énergétiques ces deux derniers jours, rapporte la compagnie DTEK sur Telegram.

Côté russe, l'agence Interfax, qui cite les autorités locales, rapporte que des drones ont attaqué un site pétrolier dans la région du Tatarstan, provoquant des dégâts matériels mais pas de victimes.

Le gouverneur de la région de Perm, située dans l'Oural, a fait état sur Telegram d'une attaque de drone ukrainienne contre plusieurs sites industriels de l'oblast. Une personne a été tuée et deux autres ont été blessées, a précisé par la suite Dmitri Makhonine.

La raffinerie de Novochakhtinsk, dans la région méridionale de Rostov, a suspendu son activité lundi à la suite d'une attaque massive de drones et de missiles ukrainienne qui "a duré plus de six heures" durant la nuit, a déclaré le gouverneur Iouri Slyousar sur les réseaux sociaux.

Cette raffinerie, destinée principalement à l'exportation, produit environ 100.000 barils de pétrole par jour.

(Reportage Lina Golovnya; version française Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)