Les forces russes ont lancé des attaques contre Kyiv avec des missiles balistiques, faisant trois morts , a déclaré vendredi le maire de la capitale ukrainienne sur Telegram.

Trois ponts de la ville ont été touchés, a dit Vitali Klitschko, ce qui a provoqué des interdictions ou des limitations de la circulation .

Q uinze personnes ont été blessées dans l'attaque, a précisé Vitali Klitschko.

Ces frappes, qui ont provoqué des incendies et entraîné des dégâts matériels, interviennent alors que le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que l'Ukraine subirait de lourdes représailles après que Kyiv a frappé le pont reliant la Russie à la Crimée par le détroit de Kertch pour la troisième fois cette semaine.

Par ailleurs, cinq personnes ont été blessées dans la région de Dnipropetrovsk, dans le sud-est de l'Ukraine, après que des drones ont frappé des immeubles résidentiels, selon des responsables locaux.

Quatre personnes ont en outre été blessées à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, après que des drones russes ont frappé un hôpital. Une personne a également été blessées dans une attaque de drone survenue dans la ville de Zaporijjia, ont dit des responsables locaux sur Telegram.

(Valentyn Ogirenko à Kyiv, rédigé par Georgina McCartney; version française Camille Raynaud)