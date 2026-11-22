Ukraine : six morts lors de frappes russes dans la région de Kiev

Des secouristes déblaient les décombres d’un immeuble résidentiel partiellement effondré après une frappe aérienne russe sur Dymer, dans la région de Kiev, le 22 novembre 2026 en Ukraine ( AFP / Vladyslav Musiienko )

Au moins six personnes ont été tuées lors de frappes russes dans la région de Kiev, notamment contre un immeuble résidentiel qui s'est partiellement effondré, selon un bilan actualisé dimanche par les autorités.

La Russie a intensifié ses frappes contre la capitale ukrainienne ces six derniers mois et beaucoup redoutent que l'hiver approchant soit le plus difficile depuis le début de la guerre.

Une frappe nocturne sur Dymer, à environ 45 km au nord de Kiev, a touché un immeuble de cinq étages, faisant au moins trois morts.

Des images de l'AFP montraient les secours fouillant le tas de gravats fumants après l'effondrement partiel du bâtiment.

Des secouristes sur le site d’un immeuble résidentiel partiellement effondré après une frappe aérienne russe sur Dymer, dans la région de Kiev, le 22 novembre 2026 en Ukraine ( AFP / Vladyslav Musiienko )

"Les corps de trois victimes ont été dégagés des décombres", a indiqué le Service national des situations d'urgence ukrainien sur la messagerie Telegram, précisant que parmi les morts figuraient "une femme née en 1978 et un adolescent né en 2008".

Dimanche en fin de journée, les secours ont réussi à sortir un enfant vivant des décombres, a déclaré le gouverneur de la région de Kiev, Tymur Tkachenko, sur Telegram.

Les secours avaient précédemment annoncé que 11 personnes étaient portées disparues, dont deux enfants.

Le médiateur ukrainien pour les droits humains, Dmytro Lubinets, a dénoncé cette attaque comme faisant "partie de la guerre génocidaire menée par la Russie contre l'Ukraine".

"Le monde doit cesser de détourner le regard. Condamnez ce terrorisme, tenez la Russie pour responsable et agissez maintenant pour mettre fin au massacre d'Ukrainiens innocents", a-t-il déclaré sur le réseau social X.

Des secouristes transportent le corps d’une victime sur le site d’un immeuble résidentiel partiellement effondré après une frappe aérienne russe sur Dymer, dans la région de Kiev, le 22 novembre 2026 en Ukraine ( AFP / Vladyslav Musiienko )

Deux autres personnes ont été tuées et huit blessées à Vyshneve lorsqu'une frappe russe a touché un supermarché.

"Les gens étaient simplement allés au magasin pour acheter des provisions. Une sortie ordinaire pour faire des courses s'est transformée en tragédie à cause d'une attaque russe", a déploré M. Tkachenko.

Une autre personne a été tuée lorsqu'une frappe a embrasé une habitation privée à Bila Tserkva, a-t-il ajouté.

La Russie a également frappé un poste électrique dans la région de Dnipropetrovsk, a pour sa part déclaré le Premier ministre ukrainien, Sergiy Koretsky, sur les réseaux sociaux.

Une femme s'effondre après avoir appris la mort de son fils dans une frappe aérienne russe sur un immeuble résidentiel à Dymer, dans la région de Kiev, le 22 novembre 2026 en Ukraine ( AFP / Vladyslav Musiienko )

Dans la nuit de samedi à dimanche, le bourdonnement de drones ainsi que de fortes explosions ont été entendus par les journalistes dans le centre-ville de Kiev.

Le président russe Vladimir Poutine avait averti jeudi que la Russie répliquerait aux récentes frappes ukrainiennes contre le pont de Crimée, promettant des représailles "encore plus douloureuses que ce que le régime de Kiev a infligé au pont".

Le lendemain, Moscou a pilonné l'Ukraine avec des drones et des missiles, faisant 11 morts, dont sept dans la capitale.