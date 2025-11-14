Ukraine : six morts à Kiev dans une attaque russe d'ampleur sur des quartiers résidentiels

La lumière des explosions est visible à Kiev au cours d'une attaque de missiles et de drones sur la capitale, le 14 novembre 2025 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Une attaque russe massive a ciblé des quartiers résidentiels dans toute la ville de Kiev pendant la nuit, faisant au moins six morts dans un même immeuble, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes, tandis que Moscou a dit avoir détruit plus de 200 drones ukrainiens sur son territoire.

"La Russie continue de terroriser les villes ukrainiennes (...) et les cibles principales de la Russie la nuit dernière étaient les zones résidentielles à Kiev et des installations énergétiques", a déploré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Moscou a rétorqué, comme à son habitude, avoir visé "des installations du complexe militaro-industriel et énergétique" de l'Ukraine.

La Russie pilonne quotidiennement les villes ukrainiennes depuis le début de son invasion de ce pays en février 2022, pire conflit armé en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, Moscou a tiré 430 drones et 19 missiles sur l'ensemble du pays, dont 405 drones et 14 missiles ont été abattus.

"La principale cible était la ville de Kiev", a-t-elle indiqué.

Il s'agit d'une des pires attaques sur la capitale ukrainienne en terme de nombre de "missiles utilisés" par la Russie, selon le gouvernement.

- "Mes cheveux ont pris feu" -

Le ministère de l'Intérieur a annoncé que le corps d'une nouvelle victime avait été découvert dans un immeuble résidentiel de neuf étages, portant le bilan provisoire de l'attaque à six morts et plus d'une trentaine de blessés.

"Mes cheveux ont pris feu", a raconté à l'AFP Maria Kaltchenko, debout devant un immeuble à la façade ravagée et noircie, la majorité des fenêtres soufflées par l'impact.

Maria dit avoir cherché à la lampe torche son chien paniqué. Lorsqu'elle s'est retournée, le mur avait disparu. "Les portes avaient été soufflées. il y avait des flammes partout, le feu se propageait, les voisins criaient".

Une vingtaine de lieux ont été touchés dans sept des dix quartiers de la capitale, dont des bâtiments résidentiels, un hôpital, des magasins et bureaux selon les autorités.

Un pompier asperge un immeuble endommagé par une explosion après une attaque russe sur la capitale ukrainienne, le 14 novembre 2025 à Kiev ( AFP / OLEKSII FILIPPOV )

L'Azerbaïdjan a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur russe à Bakou pour protester "fermement" à la suite des très importants dégâts causés à son ambassade à Kiev.

"Les Russes ont commencé à utiliser beaucoup plus de missiles balistiques, ce qui était très perceptible", a commenté auprès l'AFP un haut responsable ukrainien s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.

L'armée russe "combine" des tirs de ces missiles "avec des vagues de drones. Ce n'est pas facile à abattre. Mais nous apprendrons", a assuré le responsable.

Des journalistes de l'AFP ont entendu de fortes explosions dans le centre de Kiev pendant la nuit, et observé que les systèmes de défense aérienne avaient été activés.

Oleksandr Markoushyn, maire d'Irpin, localité de la région de Kiev, a décrit une "nuit difficile" avec de "multiples (drones) Shahed et missiles volant au dessus de la commune", sur son compte Facebook.

Dans le sud du pays, deux personnes ont été tuées et sept autres blessées vendredi matin sur un marché près d'Odessa, selon le gouverneur régional.

- Drones ukrainiens -

La Russie, dont les forces sont mieux équipées et plus nombreuses, continue d'avancer dans l'est de l'Ukraine et notamment dans la région de Donetsk où se concentre l'essentiel des combats récemment.

En parallèle, Moscou multiplie depuis des semaines les bombardements sur les infrastructures civiles et énergétiques et le réseau ferroviaire ukrainiens, alors que les températures baissent à l'approche de l'hiver.

Le président russe Vladimir Poutine "cherche à rendre l'hiver aussi insupportable que possible pour l'Ukraine, à détruire le moral et à briser la volonté de résistance des Ukrainiennes et des Ukrainiens. Mais il n'y parvient pas", a déclaré vendredi le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius.

Un homme se tient dans un appartement détruit par une explosion après une attaque russe sur Kiev, le 14 novembre 2025 ( AFP / OLEKSII FILIPPOV )

Côté russe, les autorités ont annoncé avoir détruit pendant la nuit un grand nombre de drones ukrainiens, dont certains ont ciblé le port pétrolier de Novorossiisk sur la mer Noire, ainsi que les villes de Volgograd et Saratov.

"Les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 216 drones ukrainiens", dont 66 dans la région méridionale de Krasnodar et 59 au-dessus de la mer Noire, a indiqué le ministère sur Telegram.

Une raffinerie de pétrole de Novorossiisk a été touchée par un incendie qui a été ensuite éteint et plusieurs immeubles résidentiels ont été endommagés par des fragments de drones, ainsi qu'un bateau civil, faisant quatre blessés au total, selon les autorités.

Des attaques de drones ukrainiens provoquent régulièrement des dégâts dans les secteurs pétrolier et gazier et sur des conduites destinées au transport des hydrocarbures, entraînant une hausse des prix du carburant.

Le fonctionnement de la centrale nucléaire de Novovoronej dans le sud-ouest de la Russie a été brièvement perturbé jeudi après la chute de débris de drones ukrainiens, a indiqué vendredi le directeur de l'agence russe du nucléaire Rosatom.

Les négociations de paix entre Kiev et Moscou sont au point mort, un sommet évoqué à Budapest entre les président américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine n'ayant pas eu lieu.