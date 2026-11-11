Ukraine-Russie: les émissaires américains vont rencontrer Poutine, puis Zelensky

Photo diffusée par le service de presse du Service ukrainien de renseignement extérieur, le 10 novembre 2026, montrant l'envoyé spécial américain Steve Witkoff (d), le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, le cheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan (c), et Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump (g), lors de pourparlers entre dmes délégations ukrainienne et russe à Abou Dhabi ( UKRAINIAN FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE / Handout )

Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff se rendront jeudi à Moscou pour rencontrer le président russe Vladimir Poutine, puis à Dublin pour un compte-rendu à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, après les discussions ukraino-russes qui se sont achevées mercredi à Abou Dhabi.

Lors de ces deux jours de discussions directes - les premières en plus de huit mois - les deux camps ont convenu d'un nouvel échange massif de prisonniers, tout en s'opposant sur le rôle que l'Europe devrait jouer dans la poursuite des négociations.

Bien que peu d'éléments concrets aient émergé de ces discussions visant à trouver une issue à plus de quatre ans de guerre, les parties ont fait état d'avancées et affirmé qu'elles se poursuivraient.

"Steve et moi nous rendrons à Moscou demain (jeudi, ndlr) pour rencontrer le président Poutine afin de faire le point sur ce qui a été discuté aujourd'hui (mercredi, ndlr) à et tenter de réaliser des progrès", a affirmé Jared Kushner lors d'une conférence de presse.

Le chef de la délégation russe Vladimir Medinski (c) lors d'une conférence de presse à Abou Dhabi, le 11 novembre 2026 aux Emirats arabes unis ( AFP / Oleg Kozyritskiy )

"Après cela, nous nous rendrons à Dublin pour retrouver le président Zelensky, avoir un +debrief+ avec lui et approfondir certaines des idées que nous avons avancées", a-t-il ajouté.

Côté russe, le chef de la délégation du Kremlin, l'historien nationaliste Vladimir Medinksi, a déclaré que le "dialogue" se poursuivra. Le négociateur ukrainien David Arakhamia a, lui, salué "une bonne dynamique".

Place des Européens ?

Les négociateurs ukrainiens se sont entretenus avec des représentants européens et les émissaires américains après la fin des pourparlers avec la Russie.

Photo diffusée par le service de presse du Service de renseignement extérieur ukrainien, le 10 novembre 2026, montrant les négociateurs russes Vladimir Medinski (g), Igor Kostioukov (c) et Alexander Zorine (d), lors des pourparlers avec la délégation ukrainienne sur le conflit ukrainien, sous médiation américaine, à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis ( UKRAINIAN FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE / Handout )

Washington et Kiev ont estimé mardi que les négociations devaient être élargies, à un moment donné, aux Européens, soutiens de Kiev.

Volodymyr Zelensky a salué mercredi leur inclusion dans les négociations, soulignant que cela n'avait pas été "simple". La veille, il avait appelé l'Europe à désigner en novembre un représentant dans les pourparlers.

Mais, la Russie, qui jusqu'à présent a cherché à écarter l'Europe des discussions, ne semble pas avoir changé de position à ce sujet.

Mercredi, le chef de la délégation russe Vladimir Medinski a écarté l'idée de discussions entre Moscou et les Européens, disant "ne pas bien comprendre leur rôle" : "nous n'avons reçu aucune initiative de paix, aucune proposition concrète de la part des pays européens, il est donc bien compliqué de savoir de quoi discuter."

Échange massif de prisonniers

Concernant des résultats concrets, Kiev, Moscou et Washington ont annoncé qu'un échange de grande ampleur de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie allait se dérouler prochainement.

Photo diffusée par le service de presse du Service de renseignement extérieur ukrainien le 10 novembre 2026 montrant le chef du Service de renseignement extérieur ukrainien, Roustem Oumerov (d), et le chef du Bureau du président ukrainien, Kyrylo Boudanov (g), participant à des pourparlers avec la délégation russe, sous la médiation des États-Unis, à Abou Dabi, aux Emirats arabes unis ( UKRAINIAN FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE / Handout )

Jared Kushner a assuré qu'il s'agirait de la "plus grande libération humanitaire de prisonniers" dans ce conflit, précisant que le nombre de détenus échangés serait "finalisé" jeudi.

M. Zelensky avait affirmé mardi qu'il souhaitait "un échange de 1.000 (prisonniers) contre 1.000, voire de 1.500 contre 1.500".

L'échange de détenus et de corps de militaires tués est l'un des rares domaines de coopération régulière entre Kiev et Moscou.

Sur la marche à suivre pour faire avancer les négociations, Kiev demande la fin des hostilités et "des garanties de sécurité pour l'Ukraine mises en place" avant des discussions plus larges sur la sécurité en Europe, a affirmé à l'AFP une source au sein de la délégation ukrainienne.

Selon elle, les Américains veulent sortir de certaines impasses diplomatiques, en particulier la question des territoires, en "adoptant une perspective plus globale et stratégique" sur les défaillances de "l'architecture de sécurité" afin d'éviter une "répétition" du conflit.

Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump, lors de pourparlers entre des membres des délégations ukrainienne et russe à Abou Dabi, le 10 novembre 2026 aux Emirats arabes unis ( POOL / Altaf Qadri )

Jared Kushner a ainsi appelé mardi à un "nouveau" cadre de sécurité pour l'Ukraine et la Russie mais aussi pour l'Europe, afin d'assurer "des décennies, voire des siècles, de paix".

Jusque-là, avant tout cessez-le-feu, la position de Moscou a été d'exiger un accord sur le fond, notamment concernant la répartition des territoires et la création d'une nouvelle architecture de sécurité en Europe.

Bombardements continus

L'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, lancée en février 2022, a ravagé ce pays et fait des centaines de milliers de morts des deux côtés, devenant le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Officiellement, les positions des deux camps demeurent très éloignées. Moscou demande notamment le retrait des troupes ukrainiennes de toute la région de Donetsk (est), mais Kiev refuse de se retirer de cette région fortifiée.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky au Parlement danois, le 11 novembre 2026 à Copenhague ( Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl )

L'Ukraine demande des garanties de sécurité suffisamment solides pour dissuader Moscou de l'attaquer à nouveau.

Sur le terrain, les attaques se poursuivent de part et d'autre, faisant craindre un nouvel hiver sans chauffage, eau courante ni électricité pour des millions d'Ukrainiens. Kiev a rapporté de nouvelles frappes russes, dans la nuit, sur son réseau énergétique.

Une attaque de drones ukrainiens a provoqué mercredi un incendie dans l'important port pétrolier d'Oust-Louga, dans le nord-ouest de la Russie, tandis que des bombardements suivis d'un incendie ont fait deux morts dans la région de Smolensk, d'après les gouverneurs régionaux.

En Ukraine occupée, des frappes de Kiev ont fait trois morts dans la région de Lougansk, et un autre dans celle de Kherson, ont rapporté mercredi les autorités locales nommées par Moscou.