Ukraine-Russie : les émissaires américains à Moscou pour rencontrer Poutine

Photo diffusée par le service de presse du Service ukrainien de renseignement extérieur, le 10 novembre 2026, montrant l'envoyé spécial américain Steve Witkoff (d), le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, le cheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan (c), et Jared Kushner, gendre du président américain Donald Trump (g), lors de pourparlers entre dmes délégations ukrainienne et russe à Abou Dhabi ( UKRAINIAN FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE / Handout )

Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff sont arrivés jeudi matin à Moscou pour rencontrer Vladimir Poutine, puis se rendre le même jour à Dublin pour voir son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, après les pourparlers ukraino-russes qui se sont achevés la veille à Abou Dhabi.

Les deux émissaires américains ont été accueillis à leur descente d'avion à l'aéroport Vnoukovo de Moscou par le représentant spécial du président russe, Kirill Dmitriev, selon des images obtenues par l'AFP.

Leur cortège a quitté l'aéroport à 05H00 GMT, selon la télévision russe.

Pour sa part, Volodymyr Zelensky a dit à son arrivée à Dublin qu'il pourrait y avoir une "fenêtre d'opportunité" pour parvenir à un cessez-le-feu avant 2027 dans la guerre en Ukraine qui dure depuis plus de quatre ans.

"Ce qui est important, c'est que les Américains sont allés voir Poutine avec des éléments concrets. J'aimerais beaucoup qu'ils reviennent à Dublin avec des éléments concrets", a-t-il ajouté. Il s'est dit sceptique, mais "il y a un espoir".

Il a également salué ce qu'il a appelé un "changement de ton" de la part des États-Unis concernant la participation de l'Europe aux discussions, en affirmant que "la partie américaine l'aborde de manière plus positive, plus chaleureuse".

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a pour sa part avancé que les négociations menées aux Émirats montraient que les États-Unis, l'Ukraine et l'Europe étaient "totalement alignés et unis".

Lors de ces deux jours de discussions directes - les premières en plus de huit mois -, les deux camps sont convenus d'un nouvel échange massif de prisonniers, tout en s'opposant sur le rôle que l'Europe devrait jouer dans la poursuite des négociations.

Le chef de la délégation russe Vladimir Medinski (c) lors d'une conférence de presse à Abou Dhabi, le 11 novembre 2026 aux Emirats arabes unis ( AFP / Oleg Kozyritskiy )

Bien que peu d'éléments concrets aient émergé de ces discussions visant à trouver une issue à plus de quatre ans de guerre, les parties ont fait état d'avancées et affirmé que les pourparlers se poursuivraient.

S'exprimant à la télévision russe après cette réunion, le chef de la délégation du Kremlin, l'historien nationaliste Vladimir Medinski, a estimé que "l'objectif principal" des négociations était la création d'un "système de sécurité" en Europe qui serait un nouveau "Yalta et Potsdam", en référence aux conférences de 1945 entre l'URSS et des puissances occidentales sur le partage de l'Europe d'après-guerre.

Fin octobre, M. Zelensky, évoquant une possible rencontre entre Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping, s'était dit opposé à un "Yalta 2, 3, 4" avec "une redistribution des sphères d'influence" entre Washington, Moscou et Pékin.

Pour poursuivre la dynamique des derniers jours, Jared Kushner a annoncé qu'il rencontrerait à Moscou, avec Steve Witkoff, Vladimir Poutine afin de "faire le point sur ce qui a été discuté" à Abou Dhabi et "tenter de réaliser des progrès", puis à Dublin pour un "debrief" avec Volodymyr Zelensky.

Côté russe, Vladimir Medinski a déclaré que le "dialogue" se poursuivra, tout en affirmant ensuite, à la télévision russe, que Moscou ne signerait d'accord qu'à ses "conditions" et que lui-même ne voyait pas de "possibilités" pour des "échanges" de territoires.

Place des Européens ?

Le chef de la délégation ukrainienne, Roustem Oumerov, a noté que "d'importantes divergences (subsistaient)".

Photo diffusée par le service de presse du Service de renseignement extérieur ukrainien, le 10 novembre 2026, montrant les négociateurs russes Vladimir Medinski (g), Igor Kostioukov (c) et Alexander Zorine (d), lors des pourparlers avec la délégation ukrainienne sur le conflit ukrainien, sous médiation américaine, à Abou Dhabi, aux Emirats arabes unis ( UKRAINIAN FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE / Handout )

Washington et Kiev ont estimé que les négociations devaient être élargies, à un moment donné, aux Européens, soutiens de Kiev.

Volodymyr Zelensky a salué mercredi leur inclusion dans les négociations, soulignant que cela n'avait pas été "simple". La veille, il avait appelé l'Europe à désigner en novembre un représentant dans les pourparlers.

Mais, la Russie, qui jusqu'à présent a cherché à écarter l'Europe des discussions, ne semble pas avoir changé de position à ce sujet.

Vladimir Medinski a écarté l'idée de discussions entre Moscou et les Européens, disant "ne pas bien comprendre leur rôle" : "Nous n'avons reçu aucune initiative de paix, aucune proposition concrète de la part des pays européens."

Échange de prisonniers

En matière de résultats concrets, Kiev, Moscou et Washington ont annoncé qu'un échange de grande ampleur de prisonniers entre l'Ukraine et la Russie allait se dérouler prochainement.

Photo diffusée par le service de presse du Service de renseignement extérieur ukrainien le 10 novembre 2026 montrant le chef du Service de renseignement extérieur ukrainien, Roustem Oumerov (d), et le chef du Bureau du président ukrainien, Kyrylo Boudanov (g), participant à des pourparlers avec la délégation russe, sous la médiation des États-Unis, à Abou Dabi, aux Emirats arabes unis ( UKRAINIAN FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE / Handout )

Jared Kushner a assuré qu'il s'agirait de la "plus grande libération humanitaire de prisonniers" dans ce conflit, précisant que le nombre de détenus échangés serait "finalisé" jeudi.

M. Zelensky avait affirmé mardi qu'il souhaitait "un échange de 1.000 (prisonniers) contre 1.000, voire de 1.500 contre 1.500".

L'échange de détenus et de corps de militaires tués est l'un des rares domaines de coopération régulière entre Kiev et Moscou.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky au Parlement danois, le 11 novembre 2026 à Copenhague ( Ritzau Scanpix / Thomas Traasdahl )

L'offensive russe à grande échelle en Ukraine, lancée en février 2022, a ravagé ce pays et fait des centaines de milliers de morts des deux côtés, devenant le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Officiellement, les positions des deux camps demeurent très éloignées. Moscou demande notamment le retrait des troupes ukrainiennes de toute la région de Donetsk (est), mais Kiev refuse de se retirer de cette région fortifiée.

L'Ukraine demande des garanties de sécurité suffisamment solides pour dissuader Moscou de l'attaquer à nouveau.