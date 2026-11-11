Ukraine-Russie: fin des pourparlers sous médiation américaine à Abou Dhabi

Cette photo diffusée par le service de presse du Service de renseignement extérieur ukrainien le 10 novembre 2026 montre les négociateurs russes, lh'istorien nationaliste Vladimir Medinski (g), le directeur du GRU, le service de renseignement militaire russe, Igor Kostioukov (c), et le premier chef adjoint de la Direction de l'information de l’état-major général de l'armée russe, Alexander Zorine (d), lors des pourparlers avec la délégation ukrainienne sur le conflit ukrainien, sous médiation américaine, à Abou Dhabi ( UKRAINIAN FOREIGN INTELLIGENCE SERVICE / Handout )

Les pourparlers ukraino-russes sous médiation américaine se sont achevés mercredi à Abou Dhabi après moins de deux heures de discussion, au lendemain d'une première journée d'échanges plus prolongés et jugés positifs par Kiev et Washington.

Kiev et Moscou avaient annoncé le début de ce dernier jour de discussions vers 12H40 locales (8H40 GMT). Puis, moins de deux heures plus tard, vers 14H30, des sources au sein des délégations ont indiqué qu'elles étaient déjà terminées.

Il s'agissait de la première rencontre depuis février entre les belligérants afin de progresser vers un règlement du conflit, les négociations ayant atteint un point mort pendant que Washington se concentrait sur la guerre en Iran.

Les discussions de mercredi devaient porter sur "des mesures de désescalade", sur les questions liées à l'énergie et sur la mer Noire, avait indiqué mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Une source au sein de la délégation ukrainienne a dit à l'AFP, sous couvert d'anonymat, que les négociateurs de Kiev s'entretenaient avec des représentants européens et américains, après la fin des pourparlers avec la Russie.

Depuis Copenhague, où il est en déplacement, M. Zelensky s'est dit "satisfait" d'un "changement" d'approche - sans plus de précision - des émissaires de Washington Jared Kushner et Steve Witkoff, présents aux discussions.

Autre possible évolution : Washington et Kiev ont estimé mardi que les négociations devaient être élargies, à un moment donné, aux Européens. Volodymyr Zelensky a salué mercredi leur inclusion dans les négociations, soulignant que cela n'avait pas été "simple". La veille, il a appelé l'Europe à désigner en novembre un représentant dans les pourparlers.

Jusqu'à présent, la Russie a cherché à écarter l'Europe des discussions.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a, lui, affirmé mercredi à la presse qu'aucun contact entre Moscou et des représentants européens n'était prévu à Abou Dhabi, sans s'exprimer sur un possible élargissement des discussions.

Eviter une "répétition"

L'Ukrainien Roustem Oumerov à Bruxelles le 10 avril 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Kiev demande une suspension des hostilités avant des discussions plus larges sur la sécurité en Europe, a indiqué une source au sein de la délégation ukrainienne.

"Nous disons qu'il faut discuter de l'architecture de sécurité du futur une fois les hostilités terminées et des garanties de sécurité pour l'Ukraine mises en place, alors que les Russes disent l'inverse", a-t-elle expliqué.

L'émissaire américain Jared Kushner à la réunion de pourparlers entre Russes et Ukrainiens à Abou Dhabi, le 10 novembre 2026 ( POOL / Altaf Qadri )

Selon elle, les Américains veulent sortir de certaines impasses diplomatiques, en particulier la question des territoires, en "adoptant une perspective plus globale et stratégique" sur les défaillances de "l'architecture de sécurité" afin d'éviter une "répétition" du conflit.

Jared Kushner a ainsi appelé mardi à un "nouveau" cadre de sécurité pour l'Ukraine et la Russie mais aussi pour l'Europe, afin d'assurer "des décennies, voire des siècles, de paix".

Jusque-là, avant tout cessez-le-feu, la position de Moscou a été d'exiger un accord sur le fond, notamment concernant la répartition des territoires et la création d'une nouvelle architecture de sécurité en Europe.

La délégation russe, dirigée par l'historien nationaliste Vladimir Medinski, doit donner une conférence de presse à l'issue des négociations mercredi.

Si Européens et Américains se sont dits favorables mardi dans une déclaration commune à une "architecture et des dispositifs de sécurité européens solides pour l'après-guerre", ils ont insisté sur le respect de "la souveraineté" et de l'"intégrité territoriale" de l'Ukraine.

Possible "grand" échange de prisonniers

L'invasion russe à grande échelle de l'Ukraine, lancée en février 2022, a ravagé ce pays et fait des centaines de milliers de morts des deux côtés, devenant le conflit le plus sanglant en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Officiellement, les positions des deux camps demeurent très éloignées. Moscou demande notamment le retrait des troupes ukrainiennes de toute la région de Donetsk (est), mais Kiev refuse de se retirer de cette région fortifiée.

L'Ukraine demande des garanties de sécurité suffisamment solides pour dissuader Moscou de l'attaquer à nouveau, notamment au moins dix ans de soutien financier afin de maintenir une armée de 800.000 hommes et reconstruire ses infrastructures.

L'échange de détenus et de corps de militaires tués est l'un des rares domaines de coopération régulière entre Kiev et Moscou. Selon M. Zelensky, la possibilité d'un "grand" échange de prisonniers a ainsi été évoquée mardi à Abou Dhabi.

Sur le terrain, les attaques se poursuivent de part et d'autre, faisant notamment craindre un nouvel hiver sans chauffage, eau courante ni électricité pour des millions d'Ukrainiens.

Kiev a rapporté de nouvelles frappes russes, dans la nuit de mardi à mercredi, sur son réseau énergétique.

Une attaque de drones ukrainiens a provoqué mercredi un incendie dans l'important port pétrolier d'Oust-Louga, dans le nord-ouest de la Russie, tandis que des bombardements suivis d'un incendie ont fait deux morts dans la région de Smolensk, d'après les gouverneurs régionaux.

En Ukraine occupée, des frappes de Kiev ont fait trois morts dans la région de Lougansk, et un autre dans celle de Kherson, ont rapporté mercredi les autorités locales nommées par Moscou.