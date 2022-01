Ukraine: réunion du conseil de sécurité de l'ONU, entretien Lavrov-Blinken mardi

Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit lundi sur la crise ukrainienne à la demande des Etats-Unis, à la veille d'un entretien téléphonique prévu entre les chefs de la diplomatie russe et américaine.

Avec ses alliés de l'Otan, Washington intensifie ses efforts pour dissuader la Russie d'envahir l'Ukraine, tout en préparant de nouvelles sanctions contre Moscou.

"Une rencontre en personne n'est pas prévue" entre le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, mais "un entretien téléphonique aura lieu mardi", a annoncé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.

Face à la menace d'une invasion, Kiev a appelé dimanche la Russie à retirer ses troupes massées le long de la frontière entre les deux pays et à poursuivre le dialogue avec les Occidentaux si elle souhaite "sérieusement" une désescalade des tensions.

Etats-Unis et Royaume-Uni ont brandi dimanche la menace de nouvelles sanctions contre la Russie.

Londres a indiqué vouloir cibler les intérêts russes "qui intéressent directement le Kremlin". Moscou a répondu lundi en accusant les autorités britanniques de préparer ainsi une "attaque" contre les entreprises russes.

"Il s'agit d'une attaque ouverte contre le business" russe, a commenté le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, promettant une "riposte" le cas échéant.

Carte de la région montrant le déploiement de troupes russes aux frontières de l'Ukraine, et les bases et installations militaires russes, ukrainiennes et bélarusses ( AFP / )