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Ukraine: réunion à Paris pour financer la réparation de l'arche de Tchernobyl
information fournie par AFP 09/11/2026 à 10:38

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Capture d'écran de la télévision soviétique, le 30 avril 1986, montrant la centrale nucléaire de Tchernobyl à moitié détruite ( AFP / - )

Capture d'écran de la télévision soviétique, le 30 avril 1986, montrant la centrale nucléaire de Tchernobyl à moitié détruite ( AFP / - )

Le gouvernement français accueille lundi à Paris une "conférence des donateurs" afin de réunir les fonds encore manquants pour réparer l'arche du sarcophage de l'ex-centrale nucléaire de Tchernobyl, endommagée l'an dernier par un drone russe.

Cette conférence "vise à lever les fonds nécessaires pour réparer ce sarcophage", a déclaré le ministre français de l'Économie Roland Lescure, avant d'ouvrir la conférence organisée dans le cadre du G7, présidé cette année par la France.

"Il y a quelques semaines, on a pu annoncer qu'on avait déjà levé 260 millions d'euros sur les 500 millions d'euros nécessaires", a-t-il ajouté.

"Nous devons réunir cette somme d'ici le printemps prochain", a-t-il poursuivi. "On doit continuer le travail, on doit élargir le cercle de donateurs, et c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons" aujourd'hui.

"Je suis convaincu que nous serons en mesure de réunir les 500 millions d'euros nécessaires — au minimum — pour réparer la nouvelle enceinte de confinement", a déclaré Anatolii Kutsevol, vice-ministre de l'Énergie de l'Ukraine, présent à Paris, en se disant "très reconnaissant envers tous les partenaires présents aujourd'hui pour leurs engagements".

Le cabinet de M. Lescure a dit espérer "avoir de nouvelles contributions lundi, que les pays pourraient annoncer dans la journée".

"L'ampleur et la complexité" des dommages causés par l'attaque russe "rendent sa restauration complète à la fois urgente et exigeante", souligne le gouvernement français dans son invitation à la conférence.

L'évènement, co-organisé par le gouvernement ukrainien et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), "sera l'occasion de présenter les dernières évaluations techniques et la stratégie de restauration proposée, ainsi que de dresser un état des lieux des engagements internationaux existants, en vue d'obtenir de nouvelles promesses de contributions substantielles en faveur du programme de restauration", ajoute-t-il.

L'évènement sera clôturé par Benjamin Haddad, ministre délégué français à l'Europe.

Le réacteur nucléaire de Tchernobyl, qui avait explosé en avril 1986, a été recouvert en 2016 d'une arche métallique de confinement, enveloppant le premier sarcophage de béton construit dans l'urgence en 1986.

En février 2025 cette structure a été perforée par un drone russe.

Les États-Unis avaient annoncé fin avril débloquer "jusqu'à 100 millions de dollars" et appelé leurs partenaires du G7 à leur emboîter le pas.

"Sans travaux de réparation, la structure ne peut plus assurer une protection suffisante, ce qui fait planer la menace d'une fuite dangereuse de matières hautement radioactives en Europe", avait averti au printemps le département d'Etat américain.

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3 commentaires

  • 11:10

    Il faut faire payer la Russie

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