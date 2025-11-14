 Aller au contenu principal
Ukraine: quatre morts à Kiev dans une attaque russe d'ampleur sur des quartiers résidentiels
information fournie par AFP 14/11/2025 à 11:51

La lumière des explosions est visible à Kiev au cours d'une attaque de missiles et de drones sur la capitale, le 14 novembre 2025 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Une attaque russe massive a ciblé des quartiers résidentiels dans toute la ville de Kiev pendant la nuit faisant au moins quatre morts, ont annoncé vendredi les autorités ukrainiennes, tandis que Moscou a dit avoir détruit plus de 200 drones ukrainiens sur son territoire.

"La Russie continue de terroriser les villes ukrainiennes (...) et les cibles principales de la Russie la nuit dernière étaient les zones résidentielles à Kiev et des installations énergétiques", a déploré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Moscou a rétorqué, comme à son habitude, avoir visé "des installations du complexe militaro-industriel et énergétique" de l'Ukraine.

La Russie pilonne quotidiennement les villes ukrainiennes depuis le début de son invasion de ce pays en février 2022, pire conflit armé en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale.

Selon l'armée de l'air ukrainienne, Moscou a tiré 430 drones et 19 missiles sur l'ensemble du pays, dont 405 drones et 14 missiles ont été abattus.

"La principale cible était la ville de Kiev", a-t-elle indiqué.

Il s'agit d'une des pires attaques sur la capitale ukrainienne en terme de nombre de "missiles utilisés" par la Russie, selon le gouvernement.

- Défense aérienne a "bien fonctionné -

Quatre habitants ont été tués et une trentaine blessés, selon un dernier bilan officiel.

"Presque chaque district" a été touché, a déploré le chef de l'administration militaire, Tymour Tkatchenko.

Selon le ministre de l'Intérieur Igor Klymenko, les quatre victimes étaient des habitants d'un immeuble résidentiel de neuf étages. D'autres personnes pourraient encore se trouver sous les décombres, a-t-il dit.

Une vingtaine de lieux ont été touchés à Kiev: des bâtiments résidentiels, un hôpital, la mission diplomatique d'Azerbaïdjan, des magasins et bureaux, a précisé le ministre.

"Les Russes ont commencé à utiliser beaucoup plus de missiles balistiques, ce qui était très perceptible", a commenté auprès l'AFP un haut responsable ukrainien s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.

"Il est important que les systèmes de défense aérienne aient bien fonctionné", en arrivant à abattre de nombreux missiles balistiques et aérobalistiques, très difficiles à détruire, s'est-il félicité.

L'armée russe "combine" des tirs de ces missiles "avec des vagues de drones. Ce n'est pas facile à abattre. Mais nous apprendrons", a assuré le responsable.

Sept des dix districts de la ville ont été touchés par les frappes, selon les autorités municipales.

Des journalistes de l'AFP ont entendu de fortes explosions dans le centre de Kiev pendant la nuit, et observé que les systèmes de défense aérienne avaient été activés.

"Des sections des réseaux de chauffage ont été endommagées" entraînant des coupures, notamment dans le quartier Desniansky (nord-est), selon M. Tkatchenko.

Oleksandr Markoushyn, maire d'Irpin, localité de la région de Kiev, a décrit une "nuit difficile" avec de "multiples (drones) shahed et missiles volant au dessus de la commune", sur son compte Facebook.

Dans le sud du pays, deux personnes ont été tuées et sept autres blessées vendredi matin sur un marché près d'Odessa, selon le gouverneur régional.

- Drones ukrainiens -

La Russie, dont les forces sont mieux équipées et plus nombreuses, continue d'avancer dans l'est de l'Ukraine et notamment dans la région de Donetsk où se concentre l'essentiel des combats récemment.

En parallèle, Moscou multiplie depuis des semaines les bombardements sur les infrastructures civiles et énergétiques et le réseau ferroviaire ukrainiens, alors que les températures baissent à l'approche de l'hiver.

Côté russe, les autorités ont annoncé avoir détruit pendant la nuit un grand nombre de drones ukrainiens, dont certains ont ciblé le port pétrolier de Novorossiisk sur la mer Noire, ainsi que les villes de Volgograd et Saratov.

"Les systèmes de défense aérienne ont intercepté et détruit 216 drones ukrainiens", dont 66 dans la région méridionale de Krasnodar et 59 au-dessus de la mer Noire, a indiqué le ministère sur Telegram.

Une raffinerie de pétrole de Novorossiisk a été touchée par un incendie qui a été ensuite éteint et plusieurs immeubles résidentiels ont été endommagés par des fragments de drones, ainsi qu'un bateau civil, faisant quatre blessés au total, selon les autorités.

Des attaques de drones ukrainiennes provoquent régulièrement des dégâts dans les secteurs pétrolier et gazier et sur des conduites destinées au transport des hydrocarbures, entraînant une hausse des prix du carburant.

Les négociations de paix entre Kiev et Moscou sont au point mort, un sommet évoqué à Budapest entre les président américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine n'ayant pas eu lieu.

Guerre en Ukraine
    Soutien aux ukrainiens jusqu'au dernier. Soutenons les, eux qui se battent pour nos droits et nos libertés pendant que nous sommes bien au chaud chez nous. Le problème c'est qu'il y a de plus en plus de déserteurs, de manifs dans les rues pour que Zélensky mette fin à cette guerre, de plus en plus de rafles dans les rues pour envoyer les jeunes se battre. Il faut mater tout ça pour préserver la liberté des européens.

