Ukraine: Poutine reconnaît l'indépendance des régions séparatistes, menace Kiev

Vladimir Poutine a reconnu lundi l'indépendance des régions séparatistes prorusses de l'Est de l'Ukraine, faisant fi des pressions des Occidentaux qui ont vivement dénoncé cette décision risquant de mettre le feu aux poudres.

"Je juge nécessaire de prendre cette décision qui était mûre depuis longtemps: immédiatement reconnaître l'indépendance de la République populaire de Donetsk et de la République populaire de Lougansk", a déclaré M. Poutine dans une allocution télévisée d'environ une heure.

Le président russe a intimé dans la foulée à l'Ukraine de cesser immédiatement "ses opérations militaires" contre les séparatistes ou d'assumer "la responsabilité de la poursuite de l'effusion de sang".

Le président russe a ensuite signé des accords "d'amitié et d'entraide" avec ces territoires.

La reconnaissance concerne l'indépendance de deux territoires prorusses du Donbass ukrainien, bassin minier et industriel frontalier de la Russie : les " républiques " autoproclamées de Donetsk et Lougansk.

Cette mesure signe la fin d'un processus de paix sous médiation franco-allemande qui, bien que régulièrement violé, avait permis de stopper les affrontements les plus violents de ce conflit ayant fait plus de 14.000 depuis son déclenchement en 2014 après l'annexion de la Crimée par Moscou.

Le président russe Vladimir Poutine et les membres du conseil de sécurité à Moscou le 21 février 2022 ( Sputnik / Alexey NIKOLSKY )

Surtout, elle ouvre la porte à un déploiement militaire russe dans ces régions sur l'invitation des autorités locales.

Cette annonce intervient alors que les Occidentaux redoutent une invasion imminente de l'Ukraine, aux frontières de laquelle plus de 150.000 militaires russes, selon Washington, attendent l'arme au pied depuis des semaines.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué dans la soirée qu'il avait discuté de cette reconnaissance russe avec le dirigeant américain Joe Biden.

L'Union européenne, comme l'Otan et Londres, a dénoncé cette décision, y voyant une "violation flagrante du droit international" et affirmant qu'elle allait réagir "avec fermeté".

Les pays occidentaux ont menacé Moscou de lourdes sanctions en cas d'agression militaire, mais il n'était pas clair quelles mesures pourraient être prises après cette reconnaissance russe.

Les Etats-Unis ont annoncé des sanctions contre les régions séparatistes en Ukraine.

Des soldats ukrainiens patrouillent le long de la ligne de front à Novoluhansken dans l'est du pays, le 19 février 2022 ( AFP / ARIS MESSINIS )

La décision de M. Poutine intervient à l'issue d'une folle journée qui a vu Moscou multiplier les accusations contre l'Ukraine, comme la destruction d'un poste-frontalier par l'artillerie ukrainienne ou l'infiltration d'une équipe de "saboteurs" donc cinq membres auraient été tués.

Kiev a démenti en bloc ces affirmations qui, pour les Occidentaux, font partie des efforts de Moscou visant à créer un prétexte à une intervention militaire.

Dans sa longue allocution télévisée, M. Poutine a aussi réitéré ses accusations infondées de "génocide" qui, pour les observateurs, visent à étayer le discours de Moscou sur la nécessité de "protéger" les russophones d'Ukraine.

Carte d'Ukraine localisant les régions sous contrôle séparatiste et la Crimée ( AFP / )

Sur un ton professoral, il a aussi donné une leçon d'Histoire revisitée par le Kremlin, présentant l'Ukraine comme un pays artificiel et indissociable de la Russie.

Jusqu'au bout, les Européens se sont efforcés, en vain, de dissuader M. Poutine de reconnaître l'indépendance des séparatistes.

Peu avant son annonce, M. Poutine avait fait part de sa décision au président français Emmanuel Macron et au chancelier Olaf Scholz, médiateurs dans le conflit de l'est ukrainien, qui ont exprimé leur "déception", selon le Kremlin.

M. Macron, qui a pris la tête des efforts européens pour tenter de désamorcer la crise ukrainienne, a convoqué lundi soir un conseil de défense.

Dimanche soir, la présidence française avait annoncé avoir arraché une promesse de sommet entre MM. Biden et Poutine afin d'apaiser les tensions, mais le Kremlin a douché ces espoirs lundi.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a néanmoins fait savoir qu'il allait voir son homologue américain Antony Blinken jeudi à Genève.

Les tensions, qui n'ont cessé de croître ces derniers mois, s'aggravent depuis trois jours avec la recrudescence des heurts dans l'est de l'Ukraine, où les forces de Kiev et des séparatistes s'affrontent depuis 2014.

Photo diffusée le 21 février 2022 par le service de presse de l'armée ukrainienne de soldats ukrainiens s'entraînant dans un lieu non précisé ( General Staff of the Ukrainian Armed Forces / STR )