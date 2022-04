Ukraine : Poutine honore une brigade accusée d'exactions à Boutcha, son armée progresse dans l'est

Vladimir Poutine a honoré lundi une brigade que l'Ukraine a accusée d'avoir participé aux exactions de Boutcha, pendant que son armée bombardait des cibles dans plusieurs régions et progressait dans l'est, où elle s'est emparée d'une ville du Donbass.

Des frappes russes ont notamment fait au moins sept morts à Lviv, la grande cité de l'ouest, tandis que l'Union européenne a condamné "la poursuite des bombardements aveugles et illégaux de civils et d'infrastructures civiles par les forces armées russes".

Par ailleurs, la télévision publique russe a montré deux Britanniques capturés en Ukraine qui demandent à être échangés contre un riche homme d'affaires ukrainien proche du Kremlin, Viktor Medvedtchouk.

Le président russe a décerné lundi un titre honorifique, notamment pour son "héroïsme", sa "ténacité" et son "grand professionnalisme", à la 64e brigade de fusiliers motorisés.

Or l'Ukraine a affirmé que les forces russes et notamment cette unité avaient commis un massacre de civils à Boutcha, dans la périphérie de Kiev.

La découverte dans des rues de cette localité de cadavres de civils, peu après le retrait des soldats russes, avait suscité début avril une vague d'indignation internationale. Des enquêteurs ukrainiens s'y activent toujours pour réunir des éléments constitutifs de "crimes de guerre".

La Russie avait de son côté démenti tout "crime de guerre", assurant au contraire que les autorités ukrainiennes et les médias occidentaux avaient mis en scène le massacre ou que les forces ukrainiennes l'avaient perpétré pour en accuser Moscou.

Photo non datée et non située publiée le 12 avril 2022 par le Service de sécurité ukrainien de Viktor Medvedtchouk, en uniforme de l'armée ukrainienne ( Security Service of Ukraine / Handout )