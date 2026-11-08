Ukraine-Plus de 600.000 personnes privées d'électricité après une attaque russe

Une attaque russe menée dans la nuit contre des installations énergétiques dans la région orientale ukrainienne de Dnipropetrovsk a privé d'électricité plus de 600.000 personnes, a déclaré dimanche la compagnie électrique ukrainienne DTEK.

"Des installations énergétiques importantes de la région ont été endommagées lors d'une attaque menée dans la nuit", a écrit l'entreprise sur Telegram.

(Pavel Polityuk; version française Nicolas Delame)