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Ukraine-Plus de 600.000 personnes privées d'électricité après une attaque russe
information fournie par Reuters 08/11/2026 à 08:42

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Une attaque russe menée dans la nuit contre des installations énergétiques dans la région orientale ukrainienne de Dnipropetrovsk a privé d'électricité plus de 600.000 personnes, a déclaré dimanche la compagnie électrique ukrainienne DTEK.

"Des installations énergétiques importantes de la région ont été endommagées lors d'une attaque menée dans la nuit", a écrit l'entreprise sur Telegram.

(Pavel Polityuk; version française Nicolas Delame)

Guerre en Ukraine
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