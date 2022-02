Ukraine: Pécresse propose un "bouclier" européen pour "protéger" les agriculteurs

La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse au salon de l'Agriculture, le 28 février 2022 Porte de Versailles, à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

La candidate LR à la présidentielle Valérie Pécresse a proposé lundi de mettre en place un "bouclier" au sein de l'Union européenne pour "protéger" les agriculteurs, sur fond de risque de flambée des prix liée à l'invasion russe en Ukraine.

"Je souhaite que l'UE, aujourd'hui, mette en place un bouclier pour protéger nos agriculteurs contre les conséquences de cette crise qui va renchérir à la fois le gaz et un certain nombre de produits de première nécessité pour nos agriculteurs", a-t-elle plaidé en marge d'un déplacement au Salon de l'agriculture à Paris.

Face à la "dépendance" de l'UE vis-à-vis "d'un certain nombre de grands pays pour nos approvisionnements", "la question que pose cette crise c'est celle de notre souveraineté européenne", a abondé la candidate LR lors d'un point presse, anticipant "des conséquences très fortes pour le monde agricole".

Selon Mme Pécresse, "cette question de souveraineté agricole va se poser dans les mois qui viennent de manière aiguë", a-t-elle abondé, appelant à "prendre des mesures" rapidement "pour assurer l'indépendance agricole de l'Europe, nourrir son peuple".

Pour la candidate de la droite, "on doit dire à nos jeunes agriculteurs que l'agriculture a un avenir, leur garantir leur revenu, baisser les normes, les charges" pour avoir "une agriculture qui rayonne", a-t-elle fait valoir.

"Demain avec le réchauffement climatique, nous aurons des famines à nos portes et nous avons besoin de continuer à nourrir la planète" et "c'est encore plus important aujourd'hui quand deux grands pays producteurs agricoles se font la guerre", a-t-elle encore indiqué.

En milieu d'après-midi, Valérie Pécresse se rendra à Matignon pour une réunion d'information à destination des candidats à la présidentielle autour du conflit en Ukraine et des sanctions infligées à la Russie, une initiative qu'elle a jugé lundi "souhaitable pour être tenu au courant de toutes les initiatives que prend la France".