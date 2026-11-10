Ukraine: Pas d'accord "sans les Européens", dit Paris

Les Émirats arabes unis accueillent à Abou Dhabi les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie organisés par les États-Unis

PARIS, 10 novembre (Reuters) - Tout accord sur le règlement ‌du conflit russo-ukrainien comme sur la sécurité en Europe ne peut se négocier "sans les Européens", ​souligne mardi la présidence française alors que des pourparlers entre Moscou et Kyiv, sous l'égide des Etats-Unis, doivent reprendre à Abou Dhabi.

Les Européens sont représentés à Abou Dhabi mais en ​marge des négociations trilatérales, même s'ils s'en défendent - la France au premier chef. Leur objectif reste de peser sur ​les discussions afin d'éviter des tractations qui fassent ⁠la part belle aux revendications russes.

Le négociateur en chef ukrainien Roustem Oumerov a annoncé ‌sur Telegram qu'une première réunion avait débuté mardi aux Emirats arabes unis avec des représentants européens et de l'Union européenne, de l'Otan, et les ​émissaires américains Steve Witkoff et ‌Jared Kushner.

L'objectif est de faire le point des positions de ⁠chacun et de se coordonner avant la reprise proprement dite des négociations, a-t-il précisé.

"L’Europe est donc présente dans un format E3, au niveau des conseillers à la sécurité nationale (NSA), réunissant ⁠les Français, les Britanniques ‌et les Allemands, aux côtés des institutions européennes et de l’Otan", a ⁠confirmé l'Elysée. L'Italie est également représentée.

La France compte deux représentants, le conseillers diplomatiques d'Emmanuel ‌Macron Emmanuel Bonne et Xavier Chatel.

"Il ne peut y avoir de règlement ⁠durable en Ukraine sans prise en compte de la sécurité européenne, ⁠ni d’accord sur la ‌sécurité en Europe sans les Européens", souligne la présidence française.

"Notre objectif est donc de connecter ​pleinement ces deux dimensions, de rappeler que tout ‌se tient et d’organiser la suite du processus, en veillant à ce que les intérêts et les préoccupations ​des Européens soient pleinement pris en compte."

Le Kremlin a déclaré mardi que les Européens n'étaient pas partie prenante dans le processus.

Le chef de la diplomatie française, Jean-Noël Barrot, ⁠s'est entretenu mardi à Paris avec son homologue ukrainien, Andrii Sybiha, en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7.

"Ils ont salué les efforts des États-Unis pour relancer les négociations et obtenir des trêves partielles, qui doivent constituer une première étape en vue d’un cessez-le-feu complet et inconditionnel", peut-on lire dans un communiqué du Quai d'Orsay.

(Bureau ​de Paris, avec Lina Golovnya)