Ukraine : "On n'a pas demandé aux entreprises étrangères de quitter la Russie", rappelle Gabriel Attal

"Il y a des entreprises françaises qui sont en Russie, elles font des choix, elles doivent appliquer les sanctions qui sont fixées", a expliqué le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal sur l'antenne de Public Sénat ce lundi 28 mars.

"On a demandé aux entreprises de ne pas s'engager dans de nouveaux investissements en Russie." Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal était au micro de Public Sénat ce lundi 28 mars. Il a évoqué les sanctions contre la Russie, fixées "avec les partenaires européens, avec les alliés". Elles visent à "renchérir le coût de la guerre", a-t-il rappelé.

"On n'a pas demandé aux entreprises étrangères - la France ou les autres pays - de quitter la Russie. En revanche, on leur a demandé - ce qui est appliqué par les entreprises françaises - c'est de ne pas s'engager dans de nouveaux investissements en Russie. A partir de là, ça devient une décision de chaque entreprise. Des entreprises ont décidé de se retirer de la Russie - on ne s'y est pas opposés", a-t-il clarifié.

Auchan a annoncé maintenir ses activités en Russie dimanche, arguant notamment de la nécessité de soutenir le pouvoir d'achat des Russes. Kiev a répondu en accentuant la pression par un appel au boycott. "Si Auchan ignore les 139 enfants ukrainiens assassinés pendant ce mois d'invasion russe, ignorons Auchan et tous ses produits", a lancé le chef de la diplomatie Dmytro Kouleba, dans un message sur Twitter, quelques heures après l'annonce.

Gabriel Attal a réagi. "Ma responsabilité de porte-parole du gouvernement, ce n'est pas de qualifier les propos des uns et des autres, il faut beaucoup de sang-froid dans cette crise. Notre responsabilité à nous, c'est de rechercher ce qui est efficace et de ne pas rentrer dans ce type de débat. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des entreprises françaises qui sont en Russie, qu'elles font des choix, qu'elles doivent appliquer les sanctions qui sont fixées", a-t-il rappelé.

"Les sanctions qui ont été prises produisent des effets. Elles (...) ont permis que le rouble chute, que la Bourse de Moscou soit fermée pendant plusieurs semaines, que des oligarques voient leurs actifs en-dehors de la Russie gelés ou saisis", a ajouté le porte-parole du gouvernement.

Des hommes d'affaires russes ont proposé leur aide à l'Ukraine, selon Zelensky

Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que plusieurs hommes d'affaires russes avaient proposé de donner de l'argent pour aider l'Ukraine, notamment pour soutenir son armée. Lors d'un entretien en visioconférence avec plusieurs médias russes, Volodymyr Zelensky a déclaré avoir reçu "des signaux" de plusieurs hommes d'affaires russes, dont le milliardaire Roman Abramovitch, un proche de Vladimir Poutine visé par des sanctions de l'Union européenne et du Royaume-Uni.

"On a eu des signaux de lui et de quelques autres hommes d'affaires, proposant : 'on peut aider d'une manière ou d'une autre, on peut faire quelque chose'", a-t-il raconté. "Certains ont dit qu'ils étaient prêts à aider à la reconstruction du pays après la guerre. 'Nous sommes prêts à transférer nos affaires en Ukraine, nous vivons en Angleterre ou quelque part en Suisse, nous le voulons. Mais comment peut-on faire pour ne pas figurer sur la liste des sanctions ?'", a relaté le président. "Certaines personnes ne veulent pas donner leur nom et disent qu'elles veulent aider notre armée, tout en étant des citoyens de la Fédération de Russie", a-t-il poursuivi.

Le président ukrainien a ensuite assuré que quels que soient les hommes d'affaires prêts à donner de l'argent pour soutenir l'armée ukrainienne, l'Ukraine était prête à "assurer leur sécurité, leur fournir du travail et permettre à leurs affaires de se développer".