Ukraine: Moscou accueille froidement le rejet américain de ses exigences

Deux combattants séparatistes pro-russes marchent près d'un bâtiment officiel à Donestsk, dans l'est de l'Ukraine, le 18 janvier 2022 ( AFP / Alexander NEMENOV )

Moscou a froidement accueilli jeudi le rejet américain de ses exigences sécuritaires, un échange qui alimente la crise russo-occidentale sur l'Ukraine, mais les deux camps ont gardé ouverte la porte du dialogue.

Parmi les lueurs d'espoir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a lui salué l'exercice diplomatique "constructif" de la veille à Paris, des négociateurs russes et ukrainiens s'étant retrouvés pour la première fois depuis des mois, sous égide franco-allemande, pour parler du conflit entre Kiev et des séparatistes prorusses.

Les Etats-Unis et l'Otan ont eux, sans surprise, formellement rejeté mercredi des demandes clés de Moscou: la fin de la politique d'élargissement de l'Alliance atlantique et un retour de ses déploiements aux frontières de 1997.

Le chef de la diplomatie ukrainienne Dmytro Kouleba a souligné n'avoir "aucune objection" quant à cette réponse américaine.

Moscou considère la présence de l'Otan dans son voisinage comme une menace existentielle nourrissant le risque d'une escalade en Ukraine. Elle veut donc redessiner l'architecture sécuritaire européenne issue de la fin de la Guerre froide.

"On ne peut pas dire que nos points de vue aient été pris en compte", a dès lors regretté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Le chef de la diplomatie Sergueï Lavrov a lui aussi constaté l'absence d'une "réponse positive" à la principale revendication russe.

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken lors d'un point sur la situation avec la Russie et l'Ukraine, le 26 janvier 2022 à Washington ( POOL / Brendan Smialowski )

Mais il a laissé la porte ouverte au dialogue, relevant qu'on peut "espérer le début d'une conversation sérieuse sur des questions secondaires".

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken a indiqué mercredi avoir proposé une "voie diplomatique sérieuse" à Moscou en vue d'une désescalade.

Par le passé, les Occidentaux avaient évoqué des pistes comme des mesures de contrôle des armements et de transparence militaire.

Washington a exhorté de nouveau Moscou de ne pas envahir son voisin, insistant sur les "risques mondiaux" que cela impliquerait.

Carte de la région montrant le déploiement de troupes russes aux frontières de l'Ukraine, et les bases et installations militaires russes, ukrainiennes et bélarusses ( AFP / )