Ukraine: Macron appelle les entreprises françaises à faire "davantage" pour la reconstruction

Emmanuel Macron a salué mardi le rôle des entreprises françaises en Ukraine mais les a appelées à faire "davantage" pour la reconstruction du pays "sans attendre la fin de la guerre".

Le conflit provoqué par la Russie, au-delà d'un "coût humain gigantesque", "cause aussi des destructions de très grande ampleur sur les habitations, les bâtiments commerciaux, les routes, les ponts" et d'autres "infrastructures vitales", a déclaré le président français lors d'une conférence bilatérale pour la résilience et la reconstruction de l'Ukraine organisée à Paris.

Alors que la conférence internationale organisée dans la matinée dans la capitale française avec de nombreux Etats et organisations a permis de générer "plus d'un milliard d'euros" de contributions d'urgence pour aider Kiev à passer l'hiver, Emmanuel Macron s'est tourné dans l'après-midi vers les entreprises françaises.

"La mobilisation des entreprises" est "à mes yeux cruciale", a-t-il lancé au ministère de l'Economie, assurant que 700 d'entre elles avaient répondu positivement à l'appel de cette conférence franco-ukrainienne.

Il a annoncé des contrats signés pour un total de 100 millions d'euros, comprenant notamment la fourniture de rails, de ponts ou encore de semences, ainsi qu'un accord bilatéral en matière de villes durables dans la perspective de la reconstruction.

Au-delà des Etats et des institutions financières internationales, "ce sont les entreprises qui vont mettre en oeuvre dans chacun des secteurs-clés leurs réalisations techniques, leurs solutions, pour aider au redressement économique de l'Ukraine", a-t-il plaidé.

"Et ce sans attendre la fin de la guerre": "à chaque fois qu'un territoire est libéré par l'armée ukrainienne, il est indispensable de commencer la reconstruction, de réapporter les services vitaux", "pour que la confiance revienne", a insisté le président français.

Selon lui, de nombreuses entreprises françaises "sont restées" en Ukraine malgré le conflit, des "projets se poursuivent", d'autres "reprendront".

"Vous avez dejà fait beaucoup pour certaines d'entre vous", "maintenant nous voulons faire davantage", a encore affirmé Emmanuel Macron, soulignant que la France était avant l'invasion russe "un partenaire économique important de l'Ukraine, le premier employeur international dans le pays".