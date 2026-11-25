Ukraine-Les USA abandonnent l'idée de régler le conflit grâce à des accords commerciaux avec la Russie-FT

L'administration américaine a discrètement abandonné les propositions visant à utiliser des accords commerciaux pour inciter la Russie à mettre fin à la guerre en Ukraine après que Moscou a montré peu d'intérêt envers des projets en matière d'énergie et d'aviation, rapporte mercredi le Financial Times (FT).

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont dit à des responsables européens que des liens commerciaux n'étaient plus au centre de l'argumentaire des Etats-Unis auprès de la Russie, indique le FT, citant cinq responsables au fait de la question.

La Maison blanche n'a pas répondu à une demande de commentaire. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations dans l'immédiat.

Jared Kushner, qui considère que les relations commerciales sont essentielles au rétablissement de la paix, a évoqué des pistes pour l'après-guerre, telles que des investissements par des entreprises américaines dans des projets pétroliers russes et des initiatives de production de titane, selon le FT.

Les responsables russes ont dans un premier temps réagi positivement aux suggestions américaines, mais la Russie s'est depuis montrée moins enthousiaste à cette idée, car elle insiste pour que l'Ukraine cède des territoires et fasse d'autres concessions que Kiyv juge inacceptable, ajoute le FT.

"Il a été clairement établi que les Russes n'étaient pas intéressés par ce genre de chose", a dit l'un des responsables au journal.

(Anusha Shah; version française Camille Raynaud)