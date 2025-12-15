 Aller au contenu principal
Ukraine-Les pourparlers de paix se poursuivent, début de semaine cruciale pour l'Europe
information fournie par Reuters 15/12/2025 à 11:21

par Andreas Rinke

Le président ukrainien Volodimir Zelensky va reprendre le fil des discussions avec l'émissaire américain Steve Witkoff à Berlin lundi, à l'heure où Washington fait état de progrès réalisés pour mettre fin à la guerre en Ukraine.

Volodimir Zelensky doit s'entretenir avec Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, ainsi que plusieurs dirigeants européens, après une première salve de négociations qui ont duré cinq heures dimanche.

A cette occasion, la partie ukrainienne s'est dite disposée à renoncer à son ambition de rejoindre l'Otan en échange de garanties de sécurité de la part de ses alliés occidentaux.

Cependant, l'état d'avancement des discussions sur ce sujet et d'autres questions cruciales, comme l'avenir des territoires ukrainiens contestés, n'était pas clair dans l'immédiat.

Ces discussions se tiennent alors que s'ouvre une semaine cruciale pour l'Europe avec un sommet de l'Union européenne (UE) qui doit se tenir jeudi lors duquel le bloc doit se prononcer sur une aide massive à l'Ukraine reposant sur les avoirs gelés russes.

Les Vingt-Sept, qui ont été la cible de critiques sur leur politique migratoire, la sécurité et la régulation des géants de la "tech" de la part de Donald Trump, ont peiné à trouver une réponse commune.

Les ministres des Affaires étrangères de l'UE doivent par ailleurs se prononcer lundi sur de nouvelles sanctions contre la Russie.

"Nous continuerons de tout faire pour assurer à l'Ukraine la meilleure position possible lors des négociations, et en cas d'échec, qu'elle possède toutes les armes pour répondre à cette guerre d'agression", a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères Johann Wadephul sur la radio Deutschlandfunk.

"MOMENT CRITIQUE"

Le président finlandais Alexander Stubb, étroitement impliqué dans les négociations de paix et qui s'entretenait dans la matinée avec son homologue ukrainien, a averti que l'heure était décisive.

"Je pense que nous sommes à un moment critique dans les négociations de paix. Et qu'en même temps, nous sommes plus proches que nous ne l'avons jamais été ces quatre dernières années d'un accord de paix", a-t-il déclaré au micro de l'émission néerlandaise Buitenhof dimanche.

Alexander Stubb a précisé que les deux parties travaillaient sur trois documents principaux : le cadre d'un plan de paix en 20 points, un document relatif aux garanties de sécurité pour l'Ukraine et un troisième sur la reconstruction du pays.

"Nous examinons donc les détails ensemble avec les Américains, les Européens et les Ukrainiens", a-t-il ajouté.

La Russie exige de l'Ukraine qu'elle renonce à une adhésion à l'Otan et retire ses troupes des territoires qu'elle revendique dans le Donbass. Moscou exige également que Kyiv demeure un pays neutre et refuse la présence de soldats de l'Otan sur le sol ukrainien.

Des sources russes ont rapporté plus tôt cette année que Vladimir Poutine avait demandé des promesses "écrites" de la part des puissances européennes sur un non-élargissement de l'alliance militaire à l'est de l'Europe

La haute représentante de l'UE pour les Affaires étrangères, Kaja Kallas, a prévenu lundi que la prise de contrôle de la région du Donbass "n'était pas la finalité" de Vladimir Poutine.

(Reportage dAndreas Rinke, Anne Kauranen, Olena Harmash et Lili Bayer, rédigé par Matthias Williams ; version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
