Les forces russes ont bombardé mercredi le centre d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, tuant quatre personnes, rapportent les autorités régionales.

Au moins sept personnes ont également été blessées lors de ces trois vagues d'attaques, a déclaré le gouverneur régional Oleh Kiper sur l'application de messagerie Telegram.

Un bâtiment résidentiel et un établissement scolaire ont notamment été endommagés, selon le chef de l'administration militaire de la ville, Serhiy Lysak.

(Lina Golovnya, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)