Ukraine: les eurodéputés veulent plafonner les importations de céréales

( AFP / FREDERICK FLORIN )

Les eurodéputés ont voté mercredi pour plafonner les importations ukrainiennes de céréales exemptes de droits de douane, au même titre que les oeufs, la volaille ou le sucre --une mesure réclamée par le secteur agricole et qui devra être négociée avec les Etats membres.

Le Parlement européen, réuni en séance plénière, a validé à la suite des Vingt-Sept la reconduction pour un an, à partir de juin, de l'exemption de droits de douane pour les importations agricoles ukrainiennes accordée depuis 2022, mais en étendant aux céréales des "mécanismes de sauvegarde" renforcés.

Les agriculteurs européens accusent l'afflux de céréales, oeufs et poulets d'Ukraine de plomber les prix locaux, notamment dans les pays riverains, et d'entretenir une concurrence "déloyale" faute de satisfaire certaines normes (volailles élevées en masse...). Les importations de produits agricoles ukrainiens dans l'UE ont bondi de 11% en valeur sur un an en janvier-septembre 2023.

Un sujet particulièrement sensible en Pologne, où le blocage de la frontière par des agriculteurs en colère a provoqué une crise entre Varsovie et Kiev.

Pour répondre aux préoccupations, la Commission européenne avait proposé "des mesures correctives" pouvant être rapidement adoptées en cas de "perturbations importantes" sur le marché.

Surtout, pour trois produits qualifiés de "sensibles" --volaille, œufs et sucre–-, Bruxelles proposait un "frein d'urgence" pour "stabiliser" les importations aux volumes moyens importés en 2022 et 2023, niveaux au-delà desquels des droits de douane seraient réimposés.

Mais le texte des parlementaires, adopté à une très large majorité (347 voix pour, 117 contre et 99 abstentions) modifie la proposition initiale de la Commission pour étendre ce "plafond" aux céréales (blé, orge, avoine, maïs) ainsi qu'au miel --pour tenir compte de l'importante capacité de production de l'Ukraine malgré la guerre.

Elle modifie également la période de référence, qui serait calculée sur la moyenne de trois années (2021-2023).

Les organisations agricoles critiquaient le fait que le plafonnement proposé par Bruxelles corresponde aux volumes élevés des deux dernières années, à l'origine de la crise actuelle.

Ces modifications devront désormais faire l'objet de négociations avec le Conseil européen (Etats membres), afin de trouver un compromis et l'entériner formellement, avant l'expiration début juin de l'exemption de droits de douane actuellement en vigueur.

"Les eurodéputés affichent finalement leur compréhension à l'égard des producteurs, en adoptant des amendements limités mais très nécessaires", ont réagi le Copa-Cogeca (l'organisation des syndicats agricoles majoritaires de l'UE) et cinq organisations agricoles sectorielles.

"L'inclusion des céréales et du miel est bienvenue (...) Mais il faudra s'assurer que ces mesures soient efficaces", ajoutent-ils dans un communiqué commun. "Cette décision du Parlement envoie un signal fort, mais la prudence reste de mise car cette position doit encore être confirmée" dans des pourparlers avec les Etats, s'inquiètent-ils.