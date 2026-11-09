Ukraine: les donateurs promettent la moitié du financement de la réparation de l'arche de Tchernobyl

Les participants à la conférence des donateurs organisée par les gouvernements français et ukrainien et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) pour réparer l'arche du sarcophage de l'ex-centrale nucléaire de Tchernobyl, endommagée l'an dernier par un drone russe, le 9 novembre 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Les donateurs se sont engagés lors d'une conférence à Paris sur un peu plus de la moitié des 500 millions d'euros nécessaires pour réparer l'arche du sarcophage de l'ex-centrale nucléaire de Tchernobyl, endommagée l'an dernier par un drone russe.

"Le total des engagements confirmés s'élève désormais à 278 millions d'euros, de la part de 15 contributeurs", a déclaré Benjamin Haddad, le ministre délégué français à l'Europe, dans un discours de clôture.

"En mobilisant des financements internationaux, nous aidons également l’Ukraine à ne pas avoir à supporter seule les conséquences financières de l’agression russe, à un moment où elle a besoin de toutes les ressources disponibles pour défendre sa population, maintenir ses infrastructures essentielles et reconstruire le pays", a-t-il ajouté à l'issue de cette conférence.

Selon lui, "d'autres contributions pourraient encore s'y ajouter aujourd'hui".

La France, qui préside cette année le groupe des pays du G7, avait indiqué en mars que le coût de la restauration s’élevait "aux alentours de 500 millions d'euros" et jusque-là, le montant des engagements pris était de 260 millions d'euros.

Photo diffusée par le Service ukrainien des situations d’urgence le 17 février 2025 montrant l’enceinte de confinement endommagée au sein du "Nouveau confinement sûr" (NSC) protégeant les vestiges du réacteur n° 4 de l’ancienne centrale nucléaire de Tchernobyl, après une attaque par drone le 14 février ( UKRAINIAN EMERGENCY SERVICE / Handout )

Le réacteur nucléaire de Tchernobyl, qui avait explosé en avril 1986, a été recouvert en 2016 d'une arche métallique de confinement, enveloppant le premier sarcophage de béton construit dans l'urgence en 1986.

Mais cette structure a été perforée par un drone russe en février 2025, nécessitant des travaux de réparation.

"L'ampleur et la complexité" des dommages causés par l'attaque russe "rendent sa restauration complète à la fois urgente et exigeante", a souligné le gouvernement français dans son invitation à la conférence.

Risque réel

Les donateurs ont encore quelques mois pour atteindre cet objectif, a assuré le ministre français de l'Économie Roland Lescure. "Nous devons réunir cette somme d'ici le printemps prochain", a-t-il déclaré avant d'ouvrir la conférence.

Benjamin Haddad, ministre délégué à l'Europe, lors de la conférence des donateurs pour réparer l'arche du sarcophage de l'ex-centrale nucléaire de Tchernobyl, endommagée l'an dernier par un drone russe, le 9 novembre 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

"On doit continuer le travail, on doit élargir le cercle de donateurs, et c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons" aujourd'hui.

Selon Roland Lescure, la France s'est engagée à hauteur de 40 millions d'euros, dont 10 millions pour les études préliminaires, ce qui représente selon lui "une part importante" de l'effort collectif.

Les États-Unis avaient annoncé fin avril débloquer "jusqu'à 100 millions de dollars" et appelé leurs partenaires du G7 à leur emboîter le pas.

"Sans travaux de réparation, la structure ne peut plus assurer une protection suffisante, ce qui fait planer la menace d'une fuite dangereuse de matières hautement radioactives en Europe", avait averti au printemps le département d'Etat américain.

La conférence, coorganisé par le gouvernement ukrainien et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), était destinée à "présenter les dernières évaluations techniques et la stratégie de restauration proposée, ainsi que dresser un état des lieux des engagements internationaux existants, en vue d'obtenir de nouvelles promesses de contributions substantielles en faveur du programme de restauration", selon Paris.

"Il s’agit d’un soutien international en faveur de la sûreté nucléaire qui nous concerne tous", a affirmé Odile Renaud-Basso, présidente de la Berd.

Capture d'écran de la télévision soviétique, le 30 avril 1986, montrant la centrale nucléaire de Tchernobyl à moitié détruite ( AFP / - )

"Si le nouveau confinement de sécurité n’est pas remis en état, le risque d’un accident très grave, aux conséquences très étendues — comparable à ce qui s’est produit en 1986 — est tout à fait réel", a-t-elle estimé.

Présent à la réunion à Paris, Anatolii Kutsevol, le vice-ministre de l'Énergie de l'Ukraine, s'est dit "très reconnaissant du fait qu’aujourd’hui, nous partagions une même compréhension de l’urgence liée au confinement de Tchernobyl".

"Je suis convaincu que nous serons en mesure de réunir les 500 millions d'euros nécessaires — au minimum — pour réparer la nouvelle enceinte de confinement", a-t-il estimé.