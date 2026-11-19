Ukraine: Les alliés européens se réunissent à Berlin pour afficher leur soutien

Sommet de la « Coalition des volontaires », regroupant des pays pro-ukrainiens, à Berlin

par James Mackenzie

BERLIN, 19 novembre (Reuters) - - Les dirigeants européens alliés de l'Ukraine sont arrivés jeudi à Berlin ‌pour exprimer leur soutien à Kyiv, quelques heures seulement après que le président russe Vladimir Poutine s'est affiché avec ses homologues chinois et américain lors d'un sommet à Shenzhen ​en Chine.

La réunion de la "Coalition des volontaires", qui rassemble notamment les dirigeants de l'Allemagne, de la France, du Royaume-Uni, de la Pologne et de l'Italie ainsi que le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, intervient alors que les Européens poussent pour être inclus dans les pourparlers de paix organisés par Washington.

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner sont ​également présents dans la capitale allemande.

Pendant qye la plupart des dirigeants européens prenaient la direction de Berlin, Vladimir Poutine réussissait son pari diplomatique en marge du sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec), s'entretenant avec Xi Jinping et Donald ​Trump et affirmant que les trois parties partageaient "de nombreux intérêts communs dans le règlement ⁠des conflits régionaux, y compris évidemment le conflit en Ukraine".

"Vladimir Poutine n'est pas notre ami et ne le sera jamais", a déclaré le Premier ministre polonais ‌Donald Tusk, visant visiblement Donald Trump qui a qualifié en Chine le chef du Kremlin d'"ami".

"Je trouve assez incompréhensible qu'un président américain veuille s'asseoir avec le président Poutine", a renchéri la Première ministre danoise Mette Frederiksen, devant des journalistes.

"Je pense que Poutine sera encore plus enhardi ​après le sommet d'aujourd'hui. Il a l'air heureux. Malheureusement, je ne ‌pense pas que ce soit bon signe pour la paix dans le monde. Ce n'est pas un bon signe pour ⁠l'Ukraine (...) et c'est pourquoi, je pense que cela aura pour conséquence qu'il s'en prendra encore plus durement à nous, les Européens, malheureusement."

Mark Rutte, qui tente résolument d'apaiser les relations entre l'administration Trump et l'Europe, a minimisé les inquiétudes concernant le sommet en Chine, avançant qu'il était normal pour des dirigeants de puissances nucléaires de se rencontrer.

"Le président Trump n'a ⁠cessé de déployer des efforts herculéens ‌pour instaurer la paix en Ukrainevet je ne peux que l'en féliciter", a déclaré le secrétaire général de l'Otan.

Des responsables allemands ont déclaré ⁠que la réunion serait axée sur la réaffirmation d'un engagement en faveur de garanties de sécurité solides pour l'Ukraine qui seraient juridiquement contraignantes et qui entreraient en vigueur après ‌un cessez-le-feu.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré la réunion serait l'occasion de discuter des négociations avec Steve Witkoff et Jared Kushner et d'obtenir des ⁠détails sur les entretiens de Donald Trump en Chine.

"L'Ukraine affirme clairement son désir de paix, et nous travaillons toujours de ⁠manière constructive", a dit Volodimir Zelensky.

DISSENSIONS ENTRE ‌AMÉRICAINS ET EUROPÉENS

Les relations entre les Etats-Unis et le Vieux Continent, alliés traditionnels, ont pâti du retour de l'administration Trump au pouvoir et de son souhait de réduire son ​soutien à Kyiv, tout en demandant à ses partenaires de l'Otan de contribuer plus à ‌leur propre défense.

Ces tensions se sont concrétisées lorsque les Allemands et les Britanniques ont rejeté les critiques américaines sur la campagne de frappes profondes menée par Kyiv contre les infrastructures pétrolières et les entrepôts commerciaux ​russes.

Le sommet de la "Coalition des volontaires" servira à montrer "que nous sommes plus unis que jamais pour garantir une paix juste et durable qui verra la fin de cette guerre insensée", a déclaré le Premier ministre britannique Andy Burnham.

Londres va détailler son aide à l'Ukraine qui inclut des drones capables de frapper en profondeur la Russie, ainsi ⁠que des appareils de surveillance et de logistique.

Les alliés européens ont été tenus en marge des discussions organisées sous l'égide des Etats-Unis avec la Russie. Ses représentants ont participé la semaine dernière aux pourparlers à Abou Dhabi, mais le Kremlin a refusé qu'ils se joignent aux prochaines discussions.

La Commission européenne a proposé mercredi un prêt de 45 milliards d'euros à l'Ukraine pour l'aider à combler son déficit de financement de 70 milliards d'euros pour l'année prochaine.

Le Groupe de contact sur la défense de l'Ukraine, une coalition de pays coordonnant l'aide militaire à Kyiv, a acté cette semaine la livraison d'armes supplémentaires pour aider les forces ukrainiennes à se battre cet hiver.

(Reportage additionnel de Dan Flynn à Kyiv; ​version française Zhifan Liu; édité par Benoit Van Overstraeten)