Ukraine: le rouble s'enfonce et a Bourse russe dévisse de plus de 10%

La Bourse russe s'enfonçait lundi au fur et à mesure que la situation se tendait entre l'Ukraine et la Russie, les évènements se dégradant rapidement à la frontière et le Kremlin douchant l'espoir d'un sommet Poutine-Biden.

L'indice principal de la Bourse de Moscou, le RTS (libellé en dollars), plongeait de près de 12% vers 14H00 GMT, et de plus de 22% depuis le début de l'année.

L'IMoex, libellé en roubles, chutait, lui, de plus de 9%.

A cette même heure, la devise russe dévissait également, un dollar s'échangeant pour 78,7 roubles et un euro pour 89,2 roubles.

Le marché des changes restait pour l'instant loin des barres symboliques passées fin janvier, soit 80 roubles pour un dollar et 90 roubles pour un euro, qui avaient provoqué une intervention de la Banque centrale.

Les combats entre l'armée ukrainienne et les séparatistes prorusses soutenus par Moscou redoublent d'intensité depuis trois jours dans l'Est de l'Ukraine, une région située à la frontière de la Russie.

Moscou est accusé d'avoir massé 150.000 troupes aux frontières en vue d'une potentielle invasion de son voisin. Les Occidentaux ont estimé que la Russie cherchait un casus belli pour justifier une attaque et que l'aggravation des combats dans l'Est pouvait être ce prétexte.

Lundi, Moscou a accusé les forces ukrainiennes d'avoir bombardé un poste-frontière russe, détruisant une structure sans faire de victime, ce que les autorités ukrainiennes ont démenti, évoquant un acte de désinformation russe.

Moscou a ensuite affirmé avoir tué cinq "saboteurs" venus d'Ukraine en territoire russe, ce que Kiev a encore démenti.

Les Occidentaux comme les Ukrainiens craignent qu'un incident, réel ou mis en scène, ne soit utilisé comme prétexte pour une offensive russe contre l'Ukraine.

