Ukraine: Le pont de Crimée endommagé par des missiles de fabrication européenne

Une vue prise par un drone montrant ce qui semble être de la fumée s'élevant et des explosions au niveau du pont de Crimée, dans le détroit de Kertch

KYIV, 17 novembre (Reuters) - Une entreprise européenne du secteur ‌de la défense affirme que ses missiles ont été les seules armes de fabrication étrangère ​utilisées mardi lors de l'attaque ukrainienne contre le pont de Crimée.

L'Ukraine a détruit une arche du seul pont routier reliant la Russie à la Crimée, portant ainsi un coup à ​la fois militaire et symbolique au président Vladimir Poutine avant sa rencontre avec les présidents chinois et américain prévue ​cette semaine en Chine. La partie ferroviaire du ⁠pont reste opérationnelle, selon une vidéo dont Reuters a confirmé l'authenticité.

Oleksandr Danyliouk, le ‌président ukrainien de la start-up Destinus, dont le siège est aux Pays-Bas, a déclaré à Reuters que sept de ses missiles de croisière "Ruta" avaient ​touché le pont au cours ‌d'une opération en plusieurs phases qui a, selon le président ukrainien ⁠Volodimir Zelensky, été planifiée pendant plusieurs semaines.

Il a ajouté que l'armée ukrainienne avait également utilisé des drones de frappe en profondeur "Da Vinci" conçus par Destinus, également connus sous le nom ⁠de "Lord".

Destinus a été ‌fondée en 2021 par Mikhaïl Kokoritch, un entrepreneur né en Sibérie qui ⁠avait auparavant créé la première entreprise spatiale privée russe. Après avoir quitté la Russie, ‌il a développé une entreprise européenne d'armement et a renoncé à sa nationalité ⁠en raison de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en 2022.

Selon ⁠Oleksandr Danyliouk, les armes ‌de Destinus ont été le seul armement de fabrication étrangère utilisé par l'Ukraine lors de ​cette opération. Selon lui, neuf missiles Ruta ‌Block 1 ont été tirés et sept d'entre eux ont touché le pont.

Volodimir Zelensky a présenté cette attaque ​comme la septième phase d'une opération visant les systèmes russes de défense aérienne, de radar et de guerre électronique. Sur les réseaux sociaux, il a mentionné l'utilisation des ⁠missiles Ruta aux côtés d'armes de fabrication ukrainienne.

L'Ukraine a déjà utilisé des missiles ATACMS de fabrication américaine, des SCALP français et des Storm Shadow britanniques contre des cibles situées en Russie. Mais comme ces armes se font rares, elle recourt de plus en plus à des drones et des missiles produits localement.

(Maria Rugamer à Gdańsk et Max Hunder à ​Kyiv ; version française Tangi Salaün)