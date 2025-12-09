Ukraine-Le pape appelle au dialogue après un entretien avec Zelensky

(Actualisé avec déclarations de Zelensky)

Le pape Léon a appelé au dialogue pour parvenir à une "paix juste et durable" lors d'une rencontre mardi avec le président ukrainien Volodimir Zelensky, a fait savoir le Vatican dans un communiqué.

Le pape "a rappelé la nécessité de poursuivre le dialogue et renouvelé le souhait pressant que les initiatives diplomatiques en cours puissent amener à une paix juste et durable", lit-on dans le communiqué.

Les questions des prisonniers de guerre et du retour des enfants ukrainiens enlevés par la Russie dans leurs familles, pour lesquels le Vatican a servi de médiateur entre Kyiv et Moscou, ont également été abordées, ajoute le communiqué.

Le président ukrainien a déclaré que son pays "appréciait profondément" le soutien humanitaire du pape Léon.

"J'ai informé le pape des efforts diplomatiques déployés avec les États-Unis pour parvenir à la paix. Nous avons discuté des mesures à prendre et de la médiation du Vatican visant à ramener nos enfants enlevés par la Russie", a-t-il écrit sur X.

L'entretien entre Volodimir Zelensky et Léon XIV s'est déroulé dans la résidence papale de Castel Gandolfo, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Rome. Le président ukrainien devait ensuite s'entretenir à Rome avec la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni.

Sur X, Volodimir Zelensky fait également savoir qu'il a invité le souverain pontife à se rendre en Ukraine.

