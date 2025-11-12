Ukraine-Le ministre de la Justice suspendu dans le cadre d'une affaire de corruption

(Actualisé avec déclaration de Volodimir Zelensky)

Le gouvernement ukrainien a suspendu mercredi le ministre de la Justice, Herman Halouchtchenko, dans le cadre d'une enquête sur la corruption dans le secteur de l'énergie, a annoncé la Première ministre du pays.

Les autorités ukrainiennes ont inculpé sept personnes dans le cadre d'un système de pots-de-vin présumé de 100 millions de dollars (85,75 millions d'euros) impliquant de hauts fonctionnaires du secteur de l'énergie, ce qui a suscité la colère de l'opinion publique.

Le président Volodimir Zelensky a demandé mercredi la destitution des ministres ukrainiens de la Justice et de l'Énergie, affirmant qu'il soutenait les agences anti-corruption dans leur enquête concernant le secteur énergétique.

"Tout d'abord, il devrait y avoir une transparence maximale dans le secteur de l'énergie, dans tous les processus sans exception", a déclaré le président ukrainien dans une allocution vidéo. "La situation est très difficile pour tout le monde en Ukraine actuellement. Il est tout à fait anormal qu'il existe encore des magouilles dans le secteur de l'énergie."

Herman Halouchtchenko, auparavant ministre ukrainien de l'Energie, a fait l'objet d'actes d'enquête, a déclaré son ministère mardi.

Il n'a pas précisé si cela était lié à l'affaire de corruption dans le secteur de l'énergie sur laquelle le Bureau national de lutte contre la corruption a enquêté.

Herman Halouchtchenko a approuvé la décision du gouvernement, déclarant dans un message publié sur Facebook que "la suspension pour la durée de l'enquête est un scénario civilisé et approprié".

"Je me défendrai dans l'arène juridique et prouverai ma position", a-t-il ajouté sans donner plus de détails sur les causes de l'enquête.

Les accusations de pots-de-vin dans le secteur de l'énergie sont particulièrement sensibles auprès du grand public alors que de longues coupures d'électricité quotidiennes, causées par les attaques russes contre les infrastructures énergétiques, touchent une grande partie du pays.

