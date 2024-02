Ukraine: le G7 promet que le "coût de la guerre" va croître pour Moscou

Le G7 a promis samedi de "faire monter le coût de la guerre" en Ukraine à Moscou, à l'issue d'un sommet virtuel où Volodymyr Zelensky a exhorté ses alliés à livrer leur aide militaire à "temps" à son pays affaibli à l'aube d'une troisième année de guerre.

"Nous continuerons à faire monter le coût de la guerre russe, à baisser ses sources de revenus et empêcher ses efforts pour construire sa machine de guerre, comme le montrent les paquets de sanctions que nous avons récemment adoptés", ont affirmé les dirigeants du G7 dans un communiqué.

Les alliés de Kiev ont aussi dénoncé l'aide apporté par Téhéran, Pékin et Pyongyang à Moscou, et promis d'"agir contre les acteurs tiers qui soutiennent matériellement la guerre de la Russie".

Plus tôt, le président ukrainien leur avait demandé de l'aide militaire, et vite.

Photo des services de la présidence ukrainienne montrant (G à D) le Premier ministre canadien Justin Trudeau, la Première ministre italienne Giorgia Meloni, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le Premier ministre belge Alexander De Croo venus pour le deuxième anniversaire de l'invasion russe, le 24 février 2024 à Kiev