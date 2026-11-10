Ukraine-La Russie frappe des installations énergétiques - opérateur du réseau électrique

La Russie a attaqué des infrastructures énergétiques dans huit régions ukrainiennes pendant la nuit et jusqu'au matin, a déclaré mardi Ukrenergo, l'opérateur du réseau électrique national.

Les régions visées étaient Kyiv, Kharkiv, Soumy, Poltava, Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Tcherkassy et Kirovohrad, a précisé Ukrenergo sur Telegram, ajoutant que ces attaques ont provoqué des coupures d'électricité dans certaines d'entre elles.

(Rédigé par Lina Golovnya; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)