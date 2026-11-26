Le ministère russe de la Défense a dit jeudi que ses forces avaient mené une attaque de grande ampleur contre l'Ukraine dans la nuit, frappant des installations militaro-industrielles à Kyiv, a rapporté l'agence de presse russe Interfax.

Les forces russes ont également frappé dans la nuit un vraquier en mer Noire, au sud-est d'Odessa, qui, selon le ministère, transportait notamment des équipements militaires destinés à l'Ukraine, a indiqué Interfax.

(Anton Kolodyazhnyy; version française Camille Raynaud)