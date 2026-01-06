Ukraine-La "coalition des volontaires" prête à adopter un système de garanties contraignantes

Les alliés de l'Ukraine sont prêts à adopter un système de garanties politiquement et juridiquement contraignantes en cas d'une future attaque armée de la Russie, selon un projet de déclaration de la "coalition des volontaires" consulté mardi par Reuters.

"Ces engagements pourraient inclure l'utilisation de capacités militaires, le soutien en matière de renseignement et de logistique, l'adoption de sanctions additionnelles", indique le projet.

Les capitales européennes doivent encore approuver cette déclaration, alors qu'une réunion de la "coalition des volontaires" se tient mardi à Paris en présence de représentants d'une trentaine de pays, dont Volodimir Zelensky et une délégation américaine.

(Reportage de John Irish avec Andrew Gray et Lili Bayer; rédigé par Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)