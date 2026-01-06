 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-La "coalition des volontaires" prête à adopter un système de garanties contraignantes
information fournie par Reuters 06/01/2026 à 12:22

Les alliés de l'Ukraine sont prêts à adopter un système de garanties politiquement et juridiquement contraignantes en cas d'une future attaque armée de la Russie, selon un projet de déclaration de la "coalition des volontaires" consulté mardi par Reuters.

"Ces engagements pourraient inclure l'utilisation de capacités militaires, le soutien en matière de renseignement et de logistique, l'adoption de sanctions additionnelles", indique le projet.

Les capitales européennes doivent encore approuver cette déclaration, alors qu'une réunion de la "coalition des volontaires" se tient mardi à Paris en présence de représentants d'une trentaine de pays, dont Volodimir Zelensky et une délégation américaine.

(Reportage de John Irish avec Andrew Gray et Lili Bayer; rédigé par Zhifan Liu, édité par Sophie Louet)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank