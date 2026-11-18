Ursula von der Leyen à Strasbourg, le 16 septembre 2026. ( AFP / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN )

"Je suis très confiante quant au fait que nous parviendrons à un accord à 27" a déclaré ce mercredi Ursula Von der Leyen, présidente de la Comission européenne.

"Nous pensons que c'est la meilleure façon de donner à l'Ukraine une position de force à la table des négociations", a-t-elle déclaré devant la presse. Et Kiev ne devra rembourser "qu'une fois que la Russie aura payé pour les destructions qu'elle a causées en Ukraine" , a-t-elle ajouté.

Ce nouveau prêt doit permettre de combler un déficit évalué par l'Ukraine à quelque 70 milliards d'euros. D'autres pays alliés de Kiev sont censés apporter les 25 milliards qui manquent encore à l'appel. Ce prêt viendra s'ajouter aux 45 milliards d'euros déjà prévus pour 2027, dans le cadre d'un prêt de 90 milliards déjà consenti par les pays de l'UE fin 2025.

Quelque 20 milliards d'euros seront consacrés aux besoins budgétaires de l'Etat ukrainien et 25 milliards pour financer son effort de guerre, près de cinq après l'invasion russe en février 2022.

La validation de l'ensemble des Etats membres, une condition sine qua non

Prudemment, la Commission européenne a choisi cette fois de ne pas proposer d'utiliser les avoirs gelés de la banque centrale russe, immobilisés dans l'UE, face à l'opposition de plusieurs pays, dont la Belgique. L'essentiel de ces avoirs, soit quelque 210 milliards d'euros, se trouvent à Bruxelles, dans les coffres d'Euroclear.

Elle souhaite cependant que ce prêt se fasse cette fois à 27 et non à 24, comme cela avait été le cas lors du précédent prêt de 90 milliards d'euros. La République tchèque, la Slovaquie et la Hongrie avaient obtenu de ne pays participer à cet effort financier.

"Je suis très confiante quant au fait que nous parviendrons à un accord à 27" , a assuré Ursula von der Leyen. Les 27 pays de l'UE "disent clairement qu'ils veulent soutenir l'Ukraine". La différence c'est que certains ne veulent le faire que pour l'aide civile, ce qui est "possible" puisque ce prêt est divisé en deux, avec une partie civile et une autre militaire, a assuré la présidente de la Commission.