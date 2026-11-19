De g. à d. : Andy Burnham, Volodymyr Zelensky, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Jared Kushner et Steve Witkoff, le 19 novembre 2026 à Berlin ( POOL / Hannah McKay )

L'Europe compte "bientôt" participer aux négociations pour mettre fin à la guerre avec l'Ukraine, les États-Unis et la Russie, a annoncé jeudi le chancelier allemand, à la fin d'un sommet à Berlin des alliés de Kiev.

Friedrich Merz a aussi réaffirmé la détermination européenne à soutenir l'Ukraine jusqu'au bout, et minimisé l'importance du sommet qui a réuni jeudi en Chine Donald Trump, Vladimir Poutine et Xi Jinping.

"La Russie doit comprendre qu'il est temps de déposer les armes", a dit le chancelier devant la presse, avant d'évoquer de prochaines négociations réunissant Européens, Ukrainiens, Russes et Américains, ce qui constituerait une première, le Vieux continent n'ayant été que consulté jusqu'ici.

"Ces discussions devraient désormais avoir lieu bientôt", a-t-il dit, ajoutant que la recherche d'un "lieu neutre" comme les Émirats arabes unis était en cours, sans égard pour l'annonce quelques heures plus tôt par Vladimir Poutine de l'invitation lancée à des responsables européens non précisés en vue de pourparlers à Moscou.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a abondé "nous parlerons avec les émissaires américains de quand, de l'agenda". Il a souligné que les prochains pourparlers devraient "déjà être quadripartites".

Selon lui, il y a une "gigantesque chance pour la paix", si Washington met "la pression" sur la Russie.

A l'issue de ce sommet à Berlin de la Coalition des volontaires, M. Merz a également signifié son refus d'un nouveau "Yalta", la rencontre jeudi des dirigeants russe, américain et chinois ayant été comparée au sommet des puissances victorieuses de la Seconde Guerre mondiale qui avait mené à la division de l'Europe, de l'Allemagne et de Berlin, ainsi qu'à la Guerre Froide.

Il a qualifié le sommet américano-sino-russe de "session photo".

Trump avec l'Europe

Présents à Berlin, les émissaires américains, Jared Kushner et Steve Witkoff, ont insisté eux sur les progrès, confirmant en outre que Donald Trump, régulièrement suspecté de favoriser la Russie, avait appelé les participants du sommet de Berlin et échangé avec eux.

"Le président Trump souhaite conclure un accord avec l'Europe à ses côtés. Il ne cherche pas à imposer quoi que ce soit de manière unilatérale", a déclaré M. Kushner, jugeant que les positions des États-Unis et de l'Europe se rapprochaient "de plus en plus". Des discussions américano-européennes sont encore prévues dans la soirée.

Autre grand sujet, la question des garanties de sécurité occidentales pour Kiev, après la guerre, afin de dissuader la Russie d'une nouvelle invasion.

M. Kushner a ainsi affirmé que M. Trump serait "ouvert" à l'idée d'une protection de l'Otan pour l'Ukraine équivalente à l'assistance entre alliés prévue à l'article 5 du traité atlantique.

Moscou considère l'Alliance atlantique comme une menace existentielle, veut son recul en Europe et refuse toute présence militaire occidentale en territoire ukrainien.

M. Zelensky estime au contraire que l'article 5 suppose "des forces, des bases" militaires d'alliés en Ukraine après la guerre, mais a souligné ne pas savoir si les États-Unis avaient la même analyse. "Avez-vous la réponse? moi non", a-t-il dit à la presse.

Le président Emmanuel Macron a lui appelé à "rouvrir la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Otan".

De l'argent et des armes

Les alliés occidentaux ont enfin réaffirmé leur intention d'aider l'effort de guerre ukrainien face à l'agresseur russe, qui bombarde quotidiennement villes et infrastructures civiles, alors que l'armée ukrainienne manque cruellement de munitions pour ses défenses antiaériennes.

"Tous ceux qui ont la capacité de donner des moyens de défense et de protection des citoyens ukrainiens doivent le faire maintenant", a insisté M. Macron.

Des voitures et des immeubles endommagés après une attaque de drone russe à Odesa en Ukraine le 18 novembre 2026 ( AFP / Oleksandr GIMANOV )

Sur le plan financier, la Commission européenne a déjà annoncé mercredi proposer aux membres de l'UE d'accorder un nouveau prêt de 45 milliards d'euros à l'Ukraine, qui s'ajouterait au montant équivalent déjà prévu pour 2027.

D'autres alliés sont censés apporter les 25 milliards manquants. M. Burnham a évoqué une enveloppe de "10 milliards de pounds" (12 milliards d'euros).

L'Ukraine continue elle d'afficher sa détermination sur le champ de bataille, malgré la perspective d'un hiver particulièrement difficile.

Ses frappes répétées ont partiellement détruit le pont reliant la Crimée annexée au territoire russe, un ouvrage surprotégé, symbolique et cher à Vladimir Poutine, et une importante voie de ravitaillement pour cette péninsule et les troupes russes. Le président russe a promis jeudi des représailles "douloureuses".