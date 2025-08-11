Ukraine-L'Europe s'efforce d'influencer la position américaine avant la rencontre Trump-Poutine

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a déclaré que les États-Unis s'étaient engagés à consulter l'Europe avant la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump prévue vendredi, les Vingt-Sept craignant que Washington ne dicte des conditions de paix défavorables à l'Ukraine.

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne devaient tenir une vidéoconférence lundi après-midi pour discuter de leur soutien à Kyiv et de la réunion entre les présidents américain et russe.

Le président américain Donald Trump a annoncé la semaine dernière qu'il rencontrerait son homologue russe en Alaska vendredi pour négocier la fin de la guerre en Ukraine, qui dure depuis trois ans et demi.

"La partie américaine a promis de consulter ses partenaires européens sur sa position avant la réunion en Alaska", a déclaré Donald Tusk lors d'une conférence de presse lundi.

"J'attendrai ... les effets de la rencontre entre les présidents Trump et Poutine - j'ai beaucoup de craintes et beaucoup d'espoir", a-t-il dit.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré lundi que des concessions à Moscou ne persuaderaient pas la Russie d'arrêter les combats en Ukraine et qu'il était nécessaire d'accroître la pression sur le Kremlin.

Les responsables européens ont cherché à influencer la position américaine avant les pourparlers en Alaska, en insistant notamment sur la nécessité de sauvegarder la souveraineté de l'Ukraine, de fournir des garanties de sécurité et de permettre à Kyiv de choisir sa propre voie.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer soutient également les efforts de Donald Trump pour mettre fin à la guerre en l'Ukraine, a déclaré lundi son porte-parole, ajoutant que Kyiv devait être impliqué dans tout accord visant à mettre fin aux combats.

"Nous ne ferons jamais confiance au président Poutine, mais nous soutiendrons l'Ukraine, le président Trump et les nations européennes alors que nous entrons dans ces négociations", a déclaré le porte-parole aux journalistes.

"Toute paix doit être construite avec l'Ukraine, et non lui être imposée, et nous ne récompenserons pas l'agression ni ne compromettrons la souveraineté. L'Ukraine décidera de son propre avenir, et nous la soutiendrons à chaque étape."

"TOUT ACCORD DOIT INCLURE L'UKRAINE ET L'UE"

Le vice-président américain JD Vance a rencontré des responsables européens et ukrainiens au cours du week-end. Les dirigeants européens devraient multiplier les contacts avec Washington dans les jours à venir.

"Tout accord entre les États-Unis et la Russie doit inclure l'Ukraine et l'UE, car il en va de la sécurité de l'Ukraine et de l'ensemble de l'Europe", a déclaré dimanche Kaja Kallas, la cheffe de la diplomatie européenne.

Les dirigeants européens ont également souligné leur attachement à l'idée que les frontières internationales ne peuvent être modifiées par la force, les Vingt-Sept craignant qu'un accord imposé à Kyiv ne crée un dangereux précédent.

"En ce qui concerne les questions territoriales, la position russe est présentée comme un échange de territoires, mais il s'agit d'un échange plutôt unilatéral", a déclaré un fonctionnaire de la Commission européenne dimanche.

"Dans le contexte de ces discussions, l'administration américaine a été très impliquée et a montré son intérêt à aligner sa position sur celle de l'Europe", a-t-il ajouté.

"La garantie de sécurité la plus solide serait qu'il n'y ait pas de limitations sur les forces armées ukrainiennes et le soutien des pays tiers à l'Ukraine."

(Rédigé par Lili Bayer à Bruxelles, Alan Charlish à Varsovie, Yuliia Dysa à Kyiv et Alistair Smout à Londres, version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)