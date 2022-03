Ukraine: l'euro passe sous 1,10 dollar pour la première fois depuis mai 2020

La monnaie unique européenne est passée vendredi sous le seuil symbolique de 1,10 dollar pour un euro, et baissait fortement face aux autres valeurs refuges, les investisseurs se protégeant des conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'euro perdait 0,81% à 1,0977 dollar vers 11H40 GMT (12H40 à Paris), un niveau plus vu depuis les premiers mois de la pandémie de Covid-19 il y a près de deux ans.

Une once d'or coûtait 1.773,13 euros, un niveau jamais observé auparavant dans cette devise.

"Les échanges sont fortement influencés par l'attaque russe de la plus grande centrale nucléaire d'Europe pendant la nuit", explique à l'AFP Walid Koudmani, analyste chez XTB.

L'Otan a condamné vendredi les bombardements "irresponsables" des forces russes contre la centrale et de nouvelles sanctions contre Moscou sont envisagées.

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a ainsi appelé à "poursuivre l'isolement" de la Russie, et l'Union européenne va discuter vendredi de la possibilité d'imposer de nouvelles sanctions contre Moscou, notamment sur l'énergie russe pour l'instant épargnée.

L'économie de la zone euro est particulièrement dépendante des exportations russes, et l'euro flanchait de plus belle, particulièrement face aux valeurs refuges.

Face au franc suisse, l'euro perdait 0,70% à 1,0079 franc suisse. Les deux monnaies européennes n'avaient plus été aussi proche de la parité depuis janvier 2015.

L'euro cédait aussi 0,89% face au yen, à 126,64 yens, un niveau plus vu depuis plus d'un an.

"La guerre de Vladimir Poutine affecte le monde entier, mais les Etats-Unis bien moins que l'Europe", résume Holger Schmieding, analyste chez Berenberg.

Pour le Vieux Continent, la conséquence de la guerre sera "une croissance moins forte et une inflation encore plus élevée", prévient-il.

Parmi les autres devises affectées par le conflit, la monnaie russe repartait en baisse face au billet vert (-2,2% à 111,95 roubles pour un dollar).

La baisse de l'euro face au billet vert pourrait encore s'accélérer si les données sur l'emploi américain, qui seront publiées en cours de séance, confortent l'idée d'un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed), préviennent les analystes.

