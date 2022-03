Ukraine: l'euro passe sous 1,10 dollar pour la première fois depuis mai 2020

La monnaie unique européenne est passée vendredi sous le seuil symbolique de 1,10 dollar pour un euro, et chutait face aux autres valeurs refuges, les investisseurs se protégeant des conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'euro perdait 1,36% à 1,0915 dollar vers 20H25 GMT (21H25 à Paris) après avoir reculé à 1,0886 dollar, un niveau plus vu depuis les premiers mois de la pandémie de Covid-19 il y a près de deux ans.

Le prix d'une once d'or dans la devise européenne a grimpé jusqu'à 1.969 dollars, au plus haut depuis août 2020.

"Les échanges sont fortement influencés par l'attaque russe de la plus grande centrale nucléaire d'Europe pendant la nuit", a expliqué à l'AFP Walid Koudmani, analyste chez XTB.

L'Otan a condamné vendredi les bombardements "irresponsables" attribués aux forces russes contre la centrale et de nouvelles sanctions contre Moscou sont envisagées.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a elle averti que l'UE se tenait prête à adopter "de nouvelles sanctions sévères si Poutine n'arrête pas la guerre qu'il a déclenchée".

L'économie de la zone euro est particulièrement dépendante des exportations russes, et l'euro flanchait de plus belle, surtout face aux valeurs refuges.

"Le fait que l'invasion russe dure plus longtemps qu'anticipé et les informations du président français Emmanuel Macron indiquant que Vladimir Poutine ne va pas s'arrêter avant d'avoir pris le pays tout entier conduisent à anticiper un impact encore plus négatif sur l'économie de l'Europe", a indiqué à l'AFP Christopher Vecchio de DailyFX.

Le marché ne prévoit plus du tout de hausses des taux pour la Banque centrale européenne (BCE) pour 2022, ce qui accentue encore le fossé entre les politiques monétaires de la zone euro d'une part et des Etats-Unis et du Royaume-Uni de l'autre.

En outre, à cause des sanctions sur les banques russes et la Banque centrale de Russie, "le marché du financement est dans des conditions de stress inégalées depuis le début de la pandémie en mars 2020", selon Christopher Vecchio.

"A l'aune de certains critères, on observe la plus forte demande en dollars depuis la crise de Lehman Brothers en 2008", assure-t-il.

Face au franc suisse, l'euro perdait 1,29% et s'inscrivait désormais à parité avec la monnaie helvétique à 1,0021 franc suisse. Les deux monnaies européennes n'avaient plus été aussi proches de la parité depuis janvier 2015.

L'euro cédait aussi 1,91% face au yen, à 125,39 yens, un niveau plus vu depuis novembre 2020.

"La guerre de Vladimir Poutine affecte le monde entier, mais les Etats-Unis bien moins que l'Europe", résume Holger Schmieding, analyste chez Berenberg.

Ainsi le billet vert atteignait de nouveaux sommets par rapport à la devise européenne, "dopé par les événements géopolitiques et un bon rapport sur l'emploi américain", soulignait Joe Manimbo de Western Union.

Les créations d'emplois ont été supérieures aux attentes à 678.000 et le taux de chômage américain est tombé à 3,8% en février.

Cela "va empêcher le patron de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell de revenir sur sa décision de resserrer sa politique monétaire", estime Chris Beauchamp, analyste chez IG.

Parmi les autres devises affectées par le conflit, la monnaie russe chutait à nouveau face au billet vert à 123,73 roubles pour un dollar (-11,51%) après être tombée plus tôt à un nouveau plus bas historique à 125,29 roubles.

Face à la vigueur du dollar, la livre britannique perdait également 0,91% à 1,3226 dollar pour une livre.

Cours de vendredi Cours de jeudi

---------------------------------