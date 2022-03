Ukraine: l'euro au plus bas face à la livre depuis le vote du Brexit

L'euro a touché jeudi face à la livre un plus bas depuis juin 2016 et le vote du Brexit, les devises du Vieux Continent souffrant du conflit en Ukraine.

La monnaie unique européenne, qui pâtit de sa proximité géographique avec la zone des combats et de sa dépendance à l'énergie russe, cédait 0,16% à 82,81 pence pour un euro vers 10H20 GMT (11H20 à Paris), après avoir touché 82,76 pence plus tôt, un niveau plus vu depuis cinq ans et demi.

Des pourparlers russo-ukrainiens doivent commencer jeudi matin au Bélarus, mais la Russie a pris sa première grande ville, Kherson, et intensifie le pilonnage d'autres agglomérations.

"La dépréciation de l'euro est liée à l'agression militaire russe et à la hausse du prix des matières premières, qui pourrait peser sur la croissance européenne, car des prix de l'énergie élevés tendent à conduire à une récession", explique Victoria Scholar, analyste chez Interactive investor.

"Les importations allemandes de biens russes ont dépassé les exportations l'année dernière, ce qui prouve la dépendance à l'énergie russe" de la première économie de la zone euro, ajoute l'analyste.

Face au billet vert, l'euro cédait 0,30% à 1,1085 dollar.

D'autres devises souffraient du conflit: la monnaie russe perdait 2,2% face au dollar, à 104,67 roubles, et a chuté de 28% depuis le début de l'année.

Côté européen, le zloty polonais cédait 1,3% à 4,32 zlotys pour un dollar et la devise hongroise 0,4% à 341,85 forints pour un dollar.

La couronne suédoise perdait 0,27% à 9,70 couronnes et celle de Norvège 0,46% à 8,89 couronnes.

Et malgré sa vigueur face à l'euro, la livre britannique cédait 0,14% à 1,3387 dollar pour une livre.

Le franc suisse, valeur refuge, résistait un peu mieux (+0,05% à 1,0871 franc suisse pour un dollar).

"Vu le risque géopolitique et l'incertitude sur les marchés mondiaux, il y a une certaine résistance à se défaire de ses francs suisse", notent les analystes de Sucden.

