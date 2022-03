Ukraine: l'euro au plus bas face à la livre depuis le vote du Brexit

L'euro est tombé jeudi à son plus bas niveau par rapport à la livre depuis juin 2016 et le vote du Brexit, et depuis mai 2020 par rapport au dollar, les devises du Vieux Continent souffrant du conflit en Ukraine.

La monnaie unique européenne, qui pâtit de sa proximité géographique avec la zone des combats et de sa dépendance à l'énergie russe, cédait 0,15% à 82,87 pence pour un euro vers 16H45 GMT (17H45 à Paris), après avoir touché 82,75 pence plus tôt, un niveau inobservé depuis cinq ans et demi.

Le président russe Vladimir Poutine s'est déclaré jeudi déterminé à poursuivre l'offensive contre l'Ukraine "sans compromis", et les forces russes pilonnaient plusieurs villes stratégiques, malgré le début de nouveaux pourparlers entre Kiev et Moscou.

"La dépréciation de l'euro est liée à l'agression militaire russe et à la hausse du prix des matières premières, qui pourrait peser sur la croissance européenne, car des prix de l'énergie élevés tendent à conduire à une récession", explique Victoria Scholar, analyste chez Interactive investor.

"Les importations allemandes de biens russes ont dépassé les exportations l'année dernière, ce qui prouve la dépendance à l'énergie russe" de la première économie de la zone euro, ajoute l'analyste.

Face au billet vert, l'euro cédait 0,64% à 1,1047 dollar, après avoir atteint 1,1038 dollar, un plus bas depuis mai 2020.

Alors que les Etats-Unis vont publier vendredi des données sur l'emploi, "nous conseillons de vendre l'euro si les chiffres sont bons", estime Matthew Weller, analyste chez Forex.com.

D'autres devises souffraient du conflit: la monnaie russe perdait 4,5% par rappport au dollar, à 107,20 roubles, et a chuté de 30% depuis le début de l'année.

Côté européen, le zloty polonais cédait 1,7% à 4,34 zlotys pour un dollar et le forint hongrois 1,2% à 344,35 forints pour un dollar.

La couronne suédoise perdait 0,97% à 9,77 couronnes et celle de Norvège 0,68% à 8,89 couronnes.

Et malgré sa vigueur face à l'euro, la livre britannique cédait 0,51% à 1,3337 dollar pour une livre.

Le franc suisse, valeur refuge, résistait un peu mieux (+0,03% à 0,9202 franc suisse pour un dollar).

"Vu le risque géopolitique et l'incertitude sur les marchés mondiaux, il y a une certaine résistance à se défaire de ses francs suisses", notent les analystes de Sucden.

