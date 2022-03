Ukraine: l'Etat prendra en charge une part des surcoûts des entreprises très consommatrices d'énergie

L'Etat va aider les entreprises très consommatrices d'énergie pour compenser les surcoûts engendrés par la flambée des cours depuis le déclenchement la guerre en Ukraine, a annoncé mercredi le Premier ministre en présentant le plan de résilience du gouvernement face aux conséquences du conflit en Ukraine.

Cette aide bénéficiera aux entreprises dont les dépenses de gaz et d'électricité représentent "au moins 3% de leur chiffre d'affaires, et qui pourraient faire des pertes sur 2022", et permettra "la prise en charge de la moitié du surplus de leurs dépenses énergétiques", a détaillé Jean Castex lors d'une conférence de presse.

Les dépenses d'énergie représentent notamment des coûts importants pour les entreprises sidérurgiques, chimiques ou encore certaines activités agricoles, qui réclamaient des aides face à la flambée des cours du pétrole, du gaz et de l'électricité.

Le plan du gouvernement "doit être efficace à très court terme pour faire face aux conséquences immédiates de la crise", a affirmé M. Castex.

"Notre économie fonctionne, elle reste dynamique, et elle doit surtout le rester", et pour cela "nous devons agir, mais le faire avec les bons instruments et en accompagnant spécifiquement les secteurs les plus en difficulté, et notamment les entreprises qui se trouveraient directement frappés par l'augmentation des prix de l'énergie", a justifié le Premier ministre.

Il n'a pas précisé le coût que représentera une telle mesure pour l'Etat, alors que le gouvernement a déjà dépensé plus de 22 milliards d'euros pour limiter pour les ménages la hausse des prix de l'énergie depuis la fin 2021, à travers son "bouclier tarifaire".