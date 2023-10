Ukraine: l'armée russe progresse, y compris autour d'Avdiïvka, selon Poutine

Un habitant dans la cour dde sa maison endommagée par une frappe de missile, le 15 octobre 2023 à Donetsk ( AFP / STRINGER )

L'armée russe progresse sur le front en Ukraine, y compris autour de la ville d'Avdiïvka (est), cible d'un assaut d'ampleur des troupes de Moscou visant à l'encercler, a affirmé dimanche Vladimir Poutine, les forces ukrainiennes assurant toujours de leur côté "repousser" cette offensive.

"Nos troupes améliorent leur position dans la quasi-totalité de cet espace, un espace assez vaste", a-t-il déclaré dans un entretien à la télévision russe dont un extrait a été publié sur les réseaux sociaux du journaliste l'ayant interrogé, Pavel Zaroubine.

"Cela concerne les zones de Koupiansk, Zaporijjia et Avdiïvka", a ajouté M. Poutine, se félicitant de cette stratégie de "défense active" menée par son armée.

Ces déclarations du président russe notamment sur la situation autour d'Avdiïvka interviennent au moment où son armée a dit avoir effectué des progrès dans le secteur, déterminée à prendre en tenaille cette ville située à moins de 15 km au nord de Donetsk, la capitale, sous contrôle russe, de la région éponyme dont M. Poutine a revendiqué l'annexion il y a plus d'un an.

La prise par la Russie d'Avdiïvka, érigée autour d'une vaste cokerie, relèverait surtout d'une victoire symbolique plus que stratégique, tant cette ville représente la résistance ukrainienne face aux assauts russes depuis 2014.

Carte de la ligne de front autour de la ville d'Avdiïvka, que les Russes tentent d'encercler depuis plusieurs mois et qu'ils bombardent massivement depuis mardi ( AFP / Sylvie HUSSON )

Avdiïvka était en effet brièvement tombée aux mains, en juillet 2014, des séparatistes prorusses pilotés et armés par Moscou, avant de revenir sous contrôle ukrainien.

Depuis, elle marque la ligne de front dans cette zone et était déjà régulièrement bombardée avant même l'offensive russe en Ukraine en février 2022. Cette zone est donc particulièrement fortifiée.

Ces dernières semaines, les forces russes ont réussi à prendre le contrôle au nord et au sud de la ville, tout en dominant l'est, resserrant progressivement l'étau, avec l'espoir, à terme, de faire reculer l'armée ukrainienne plus loin de la capitale régionale Donetsk, qui essuie quasiment chaque jour des bombardements ukrainiens.

Plusieurs analystes, se fondant sur les images en source ouverte de cet assaut disponibles sur les réseaux sociaux, ont toutefois fait état d'importantes pertes russes en termes de matériel militaire.

- "Sans succès", jure Kiev -

De son côté, l'armée ukrainienne, dans son bulletin quotidien dimanche, a balayé toutes les affirmations russes, assurant que ses hommes avaient "repoussé" les attaques de Moscou dans la zone d'Avdiïvka. "L'ennemi ne cesse d'essayer de percer notre défense, mais sans succès", a-t-elle dit.

Des soldats de la première brigade présidentielle ukrainienne "Bureviy" à bord d'un véhicule blindé de transport de troupes participent à des exercices militaires dans la région de Tchernihiv, dans un déploiement sur la ligne de front, le 13 octobre 2023 ( AFP / Sergei SUPINSKY )

Samedi, le maire ukrainien de la ville Vitaly Barabach avait pourtant jugé "très tendue" la situation sur le terrain, les Russes tentant, selon lui, d'"encercler la ville" avec "de plus en plus de troupes".

Jeudi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait, lui, juré que son armée "tenait bon" et résistait à l'assaut.

Selon le maire M. Barabach, un peu plus de 1.600 civils demeurent à Avdiïvka et les évacuations y sont difficiles du fait des constants bombardements. Avant l'offensive russe, la cité comptait 30.000 habitants.

L'attaque russe pour Avdiïvka intervient après quatre mois d'une difficile contre-offensive ukrainienne dans l'est et le sud, l'armée de Kiev n'ayant repris à ce stade que quelques villages malgré l'appui militaire occidental.

Carte des zones contrôlées par les forces ukrainiennes et russes en Ukraine au 12 octobre 2023 à 19h GMT ( AFP / Sabrina BLANCHARD )

Vladimir Poutine a une nouvelle fois répété dimanche que cette contre-offensive avait, selon lui, "complètement échoué". "Nous savons que dans certaines zones de combat, la partie adverse prépare de nouvelles opérations offensives. Nous le voyons, nous le savons. Et nous réagissons en conséquence", a-t-il toutefois souligné.

Ailleurs en Ukraine, plusieurs frappes russes ont fait depuis samedi matin quatre morts et trois blessés dans les région de Kharkiv (est) et Kherson (sud), selon les autorités régionales.

Dans la zone occupée par Moscou dans la région de Kherson, trois civils ont été tués et un autre blessé samedi, selon le responsable Vladimir Saldo.