Ukraine : l'Allemagne réclame que "tous" les pays de l'UE "sans exception" s'engagent à combler le déficit budgétaire du pays en guerre

Friedrich Merz, à Berlin, le 22 juillet 2026 ( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

Le chancelier allemand Friedrich Merz réclame que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour du sommet européen informel, prévu vendredi à Dublin.

"Tous, sans exception". L'Allemagne réclame que les pays de l'Union européenne s'engagent à combler le déficit budgétaire de l'Ukraine, attendu l'an prochain, avant toute discussion sur le prochain budget des 27, dans une lettre au président du Conseil européen, vue ce lundi 9 novembre par l'AFP.

"L'engagement collectif selon lequel nous contribuerons tous, sans exception, de manière équitable à combler cet écart, est une condition préalable essentielle pour résoudre cette question", écrit le chancelier allemand Friedrich Merz à Antonio Costa. Il s'agit aussi d'une "condition cruciale" pour discuter de "tout autre sujet, en particulier ceux ayant des implications financières", ajoute cette lettre, au moment où les 27 sont engagés dans des discussions difficiles sur le budget de l'UE pour la période 2028-2034.

L'Allemagne, premier contributeur d'aide à l'Ukraine

Le chancelier allemand réclame que ce sujet soit inscrit à l'ordre du jour du sommet européen informel, prévu vendredi à Dublin. Les 27 ont accordé un prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine pour ses besoins de financement en 2026 et 2027. Mais Kiev a indiqué le mois dernier que cette somme serait insuffisante, évaluant le "trou" budgétaire pour l'an prochain à quelque 70 milliards d'euros. L'UE s'est engagée à financer une partie de ce déficit, soit 45 milliards d'euros, mais il lui reste encore à savoir comment. Et l'Allemagne n'entend pas assumer seule ce fardeau, jugeant que le financement bilatéral de l'Ukraine, notamment l'aide militaire, repose déjà en grande partie sur ses épaules.

Ce soutien, pourtant indispensable à la sécurité européenne, "est réparti de manière inégale et repose en grande partie sur seulement quelques États membres", dénonce Berlin. L'Allemagne, premier contributeur d'aide à l'Ukraine, et les Pays-Bas, entre autres, critiquent régulièrement certains pays de l'UE, dont la France, pour la faiblesse de leur contribution financière. Trois pays de l'UE avaient également obtenu d'être dispensés de contribution au prêt de 90 milliards, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie.