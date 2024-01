Ukraine: Kiev et Kharkiv visées par des attaques de missiles russes

Des habitants inspectent les décombres de bâtiments le 31 décembre 2023 à Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, après des attaques de drones ( AFP / SERGEY BOBOK )

L'armée russe a mené mardi matin une série d'attaques aériennes en Ukraine, lançant des missiles contre Kiev où de puissantes explosions ont retenti, et frappant la ville de Kharkiv (est) où un mort et 20 blessés ont été recensés.

Des alertes aériennes ont été déclenchées dans tout le pays en raison de la menace posée par des bombardiers russes.

Cette nouvelle escalade intervient au lendemain de la menace lancée par le président Vladimir Poutine d'"intensifier" les frappes en Ukraine en représailles au bombardement d'une ampleur sans précédent sur la ville russe de Belgorod samedi.

Mardi matin, plus de dix puissantes explosions ont été entendues dans la capitale ukrainienne peu après le déclenchement des sirènes d'alerte aérienne, faisant trembler des immeubles dans le centre-ville, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Peu auparavant, l'armée de l'air ukrainienne avait émis un message d'alerte sur Telegram. "Kiev - restez dans les abris. Beaucoup de missiles se dirigent (vers vous)", a-t-elle affirmé.

L'administration militaire de la ville a indiqué que des fragments de missiles abattus par la défense anti-aérienne étaient retombés dans différents districts de Kiev, notamment dans des zones résidentielles.

Le maire Vitali Klitschko a fait état de nombreuses explosions dans la ville et indiqué que dix personnes avaient été blessées dans le district de Solomiansky dans l'incendie d'un immeuble "provoqué par une attaque de missile". Un incendie s'est également déclenché dans un supermarché et un entrepôt, selon le maire.

Un hôtel de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, endommagé par un missile russe dans la nuit du 30 au 31 décembre 2023 ( AFP / SERGEY BOBOK )

Après ces attaques, des infrastructures civiles et des immeubles d'habitation de quatre districts ont été privés d'électricité et l'alimentation en eau est perturbée dans certaines zones de la ville, a ajouté M. Vitali Klitschko.

"Au moins quatre frappes" ont par ailleurs touché la ville de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, tuant au moins une personne et blessant plus de vingt autres, a affirmé le chef de l'organisation militaire Oleg Sinegubov.

Des immeubles d'habitation de plusieurs étages et des infrastructures civiles ont été endommagés dans le centre de la ville, selon la même source.

- Intensification des hostilités -

Vendredi, une série d'attaque de missiles contre l'Ukraine a fait une quarantaine de morts et 25 personnes ont été tuées le lendemain dans un bombardement ukrainien à Belgorod, en Russie

Photo transmise par l'agence officielle russe Sputnik montrant le président Vladimir Poutine lors d'une visite dans un hôpital militaire le 1er janvier 2024 à Moscou ( POOL / Kristina Kormilitsyna )

Lundi, le président russe a promis, en représailles, une intensification de son offensive. "Nous allons intensifier les frappes, aucun crime contre les civils ne restera impuni, c'est une certitude", a lancé M. Poutine lors de la visite d'un hôpital militaire.

"Nous frappons avec des armes de précision les lieux de prise de décisions, les lieux où se rassemblent les soldats et les mercenaires, d'autres centres de ce type, des installations militaires avant tout", avait-il affirmé, qualifiant d'"acte terroriste" le bombardement sur Belgorod.

M. Poutine a pour autant estimé que l'Ukraine n'était "pas un ennemi" en soi et accusé les Occidentaux d'utiliser les autorités de Kiev pour "règle(r) leurs propres problèmes" avec la Russie.